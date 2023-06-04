新华社北京6月4日电 印度总理纳伦德拉·莫迪3日抵达东部奥迪沙邦列车脱轨事故现场视察。这起事故导致近300人死亡，约1000人受伤。据路透社报道，事故或由铁路信号错误导致。

路透社报道，现场搜救已经结束，工作人员已开始清理废墟以便恢复铁路运营。莫迪3日抵达事故现场视察，与搜救人员交谈。他还将前往医院慰问伤者。

印度总理办公室早些时候说，莫迪当天与内政部长阿米特·沙阿、铁路和应急部门官员讨论了列车脱轨事故涉及的搜救、救助和医疗事宜。

奥迪沙邦消防应急部门主管苏丹舒·萨兰姬告诉美联社记者：“2日晚10时前，我们能够救出幸存者，之后就只找到遇难者遗体……这非常、非常悲惨，在我的职业生涯中，从未见过这样的情况。”

印度铁道部说，一列从加尔各答开往金奈的客运列车2日晚行经奥迪沙邦巴拉索尔地区时部分车厢脱轨，冲入对向轨道。稍后，反方向驶来的另一列客运列车撞向脱轨车厢，最终导致共计17节车厢脱轨或严重受损。据印度媒体报道，第一列脱轨客运列车的车厢还撞上一列货运列车。不过，官方尚未就那列货运列车的情况作出说明。

法新社援引一名官员说法报道，事故导致至少288人死亡。奥迪沙邦首席部长纳文·帕特奈克3日说，这起事故“异常悲惨”，将3日定为奥迪沙邦的哀悼日，以纪念遇难者。

据路透社记者所见印度官方的初步调查报告，这场悲剧或由铁路信号错误导致。（包雪琳）

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