新华社北京6月4日电 伊朗媒体3日报道，伊朗打算与沙特阿拉伯等印度洋北部沿岸国家组建海军联盟，以保障区域和平稳定。

据伊朗塔斯尼姆通讯社报道，伊朗海军司令沙赫拉姆·伊拉尼2日晚在一档电视节目中说，在海湾国家中，阿曼与伊朗先前多次开展联合海军演习，沙特、阿拉伯联合酋长国、卡塔尔、巴林、伊拉克等国家如今也希望与伊朗开展海上军事合作。此外，印度、巴基斯坦也将加入计划组建的海军联盟。

伊朗法尔斯通讯社的报道援引伊拉尼的言论：“不久以后，我们将见证这一区域摆脱无合法授权的军队，用自己的兵力捍卫区域安全。”

相关国家尚未证实伊朗方面关于共组海军联盟的说法。

据阿联酋外交部5月31日发布的声明，阿联酋两个月前已退出美国主导的联合海上力量。

联合海上力量2001年成立，现由38个国家的海军舰船组成，由美国海军中央司令部司令兼第五舰队司令指挥，总部设在第五舰队总部所在地巴林。

近来，伊朗与多个海湾阿拉伯国家关系显著升温。继去年与阿联酋全面恢复外交关系，伊朗与沙特4月6日恢复自2016年中断的外交关系。（包雪琳）

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