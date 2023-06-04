吕迎旭 张天朗

新华社耶路撒冷6月3日电（记者吕迎旭 张天朗）据以色列和埃及军方3日分别发表的声明，以埃边境当天发生枪击事件，导致3名以军士兵和1名埃及安全人员死亡。

以色列军方在声明中说，3日凌晨，2名驻扎在南部以埃边境哨所的以色列士兵遭到一名埃及警察枪击身亡。几小时后，这名埃及警察与前来开展搜捕行动的以军士兵发生交火，造成1名以军士兵死亡。这名埃及警察在交火中被打死。以军目前正在该地区展开搜查行动，防止有其他袭击者进入以境内。以方正与埃及军方合作调查这一事件。

以色列国防部长加兰特在一份声明中说，他已与以国防军总参谋长就该事件进行情况评估，以军将继续展开调查。

埃及军方3日发表声明说，一名埃及安全人员当天在埃以边境附近追捕贩毒者时与以色列方面发生交火，导致3名以色列军人丧生，另有2名以色列军人受伤。这名埃及安全人员也在交火中丧生。埃及军方已对这一事件展开调查。

1979年3月，以色列与埃及签署和平条约。以军经常在边境地区开展打击毒品和武器走私行动。（参与记者：沈丹琳）

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