苏小坡

新华社迪拜6月3日电（记者苏小坡）阿联酋迪拜中国学校1日举办“童心筑梦·童向未来”主题联欢活动，通过线下和线上方式与结对共建的中国云南省麻栗坡县第一小学师生、迪拜当地国际学校师生代表，共同庆祝“六一”国际儿童节。

中国驻迪拜总领事李旭航在联欢活动上致辞表示，迪拜中国学校办学近3年来，取得丰硕成果。迪拜中国学校与麻栗坡一小结对共建一年来，双方师生受益良多。相信中阿两国在各领域的交流与合作将更加密切。

出席活动的阿联酋迪拜知识和人力发展局局长阿卜杜拉·卡拉姆在致辞中说，在“六一”儿童节相聚非常有意义。“我们所做的一切都是为了孩子们，通过分享知识、相互学习，我们正在为社区和国家建设更美好未来。”

迪拜中国学校校长尹立平表示，学校欢迎海内外优秀学子来校就读，也期待与各地学校加强交流合作、实现互利共赢。

联欢会上，迪拜中国学校学生表演了合唱，麻栗坡一小的学生代表演唱了壮族歌曲，歌颂家乡面貌日新月异。迪拜诺德安达国际学校的学生带来中文歌曲《但愿人长久》，迪拜尚玛克学校的学生合唱了欢快的电影歌曲。迪拜侨星教育机构的孩子们合唱《映山红》，表达海外侨胞对祖国的眷恋之情。

活动尾声，现场嘉宾与中阿学生代表一起，用毛笔和水彩共绘一幅画卷，寄语中国和阿联酋两国友谊长存。

(责编：于洋、刘洁妍)