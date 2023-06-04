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纳米比亚政党人士：美西方拱火浇油 激化俄乌冲突

2023年06月04日10:18 | 来源：央视新闻客户端
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　　近日，纳米比亚政党人士在接受总台记者采访时表示，俄乌冲突爆发以来，以美国为首的西方国家持续向乌克兰输送武器，不断“拱火浇油”，进一步激化俄乌冲突。

　　纳米比亚人组党总部办公室主任 弗兰斯：我们必须考虑美国在全球各地破坏全球安全的种种行为。美国自诩为全球领导者，但基于美国历史上的作为，这是很有争议的。比如“北溪”管道被炸毁事件，这是真实发生的，美国炸毁管道引发了全球乱局，我们必须非常小心这类事件。

　　弗兰斯还表示，展开对话才是解决冲突的关键。中国关于政治解决乌克兰危机的立场，是解决冲突的重要方案。

　　纳米比亚人组党总部办公室主任 弗兰斯：很显然，如果在一场冲突中，一方持续升级冲突或者提供武器装备，这不是朝着化解冲突的方向去解决问题，另一方肯定会作出相应的动作。提供武器不是明智的举动，我们必须批评七国集团的这些做法，我们需要全球和平。这个世界已经遭受了诸如气候变化等问题，我们不能因为一些国家不负责任的行为，而置全人类的生命于不顾。

(责编：于洋、刘洁妍)

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