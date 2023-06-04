人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>国际

意大利金融专家：美债危机影响他国金融稳定 去美元化加速

2023年06月04日10:11 | 来源：央视新闻客户端
小字号

当地时间6月1日，美国参议院投票通过债务上限和预算的法案，美国此次债务违约危机暂时告一段落。不过，意大利金融专家表示，与以往一样，美国再次利用自身美元霸权来应对不断膨胀的债务问题，却给包括欧洲在内的其他国家带来金融风险。

意大利金融专家贾凯认为，自20世纪40年代以来，美国政府已上百次提高债务上限，而美国之所以能够不断扩大债务，就是因为美元是世界主要的储备货币。而自去年以来，美联储为了对抗国内高通胀不断激进加息，给欧洲的金融稳定带来了潜在风险。

意大利金融专家 贾凯：美国加息不仅是为了对抗通胀，还是为了维护其货币的统治地位，让其他国家的央行包括欧洲央行被迫跟进加息来争夺资金。很多人认为欧洲已经加息过多，导致企业和消费者还债成本增加，但欧洲不得不继续加息来争夺资金，这显然是威胁金融稳定的潜在因素。

贾凯指出，根据国际货币基金组织数据，美元在全球各国央行外汇储备占比，已经从2000年的超过70%降至目前的约58%，这说明近年来，各国对于美债激增和美元被当成霸权工具感到担忧，各国正在加速推进外汇储备多元化，减少对美元的依赖，世界金融体系正在由单极向多极转变。

意大利金融专家 贾凯：美元仍然是世界金融体系的锚定物，但随着时间的推移，它的地位或许会越来越弱，而其他货币重要性会上升，国际金融体系会变得更多元化，而不再是一个由美元一家主导的体系。

(责编：于洋、刘洁妍)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部