当地时间6月1日，美国参议院投票通过债务上限和预算的法案，美国此次债务违约危机暂时告一段落。不过，意大利金融专家表示，与以往一样，美国再次利用自身美元霸权来应对不断膨胀的债务问题，却给包括欧洲在内的其他国家带来金融风险。

意大利金融专家贾凯认为，自20世纪40年代以来，美国政府已上百次提高债务上限，而美国之所以能够不断扩大债务，就是因为美元是世界主要的储备货币。而自去年以来，美联储为了对抗国内高通胀不断激进加息，给欧洲的金融稳定带来了潜在风险。

意大利金融专家 贾凯：美国加息不仅是为了对抗通胀，还是为了维护其货币的统治地位，让其他国家的央行包括欧洲央行被迫跟进加息来争夺资金。很多人认为欧洲已经加息过多，导致企业和消费者还债成本增加，但欧洲不得不继续加息来争夺资金，这显然是威胁金融稳定的潜在因素。

贾凯指出，根据国际货币基金组织数据，美元在全球各国央行外汇储备占比，已经从2000年的超过70%降至目前的约58%，这说明近年来，各国对于美债激增和美元被当成霸权工具感到担忧，各国正在加速推进外汇储备多元化，减少对美元的依赖，世界金融体系正在由单极向多极转变。

意大利金融专家 贾凯：美元仍然是世界金融体系的锚定物，但随着时间的推移，它的地位或许会越来越弱，而其他货币重要性会上升，国际金融体系会变得更多元化，而不再是一个由美元一家主导的体系。

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