新华社北京6月3日电 美国通货膨胀率水平近期显现缓和迹象，但最新调查结果显示，美国消费者预期，今后通胀率将继续维持高位。

2月14日，顾客在美国纽约市布鲁克林一家食品杂货店选购物品。新华社发（郭克摄）

美国金融新闻网站“市场观察”1日援引密歇根大学一项消费者调查结果报道，美国消费者预期，美国今后5年年化通胀率中值为3.1%，为2008年以来最高。

报道说，上述预期让一些美国经济界人士忧心，因为根据“自我实现”理论，如果消费者预期高通胀将持续，他们自身的消费行为很可能将加速通胀率上行。

这是2月14日在美国纽约市布鲁克林一家食品杂货店拍摄的商品价签。新华社发（郭克摄）

美国4月消费者价格指数同比上涨4.9%，较3月同比涨幅收窄0.1个百分点。

另据美联社报道，美国联邦储备委员会理事菲利普·杰斐逊1日说，美联储本月议息会议如果“暂停一次加息”，可能会让决策者在“做决定前看到更多数据”。费城联储主席帕特里克·哈克发表类似观点。

荷兰国际集团首席国际经济学家詹姆斯·奈特利在研报中写道，上述言论“再次燃起（美联储）暂停加息一次的希望”，但如果2日发布的美国劳动力市场数据依然强劲，美联储可能本月再次加息。（卜晓明）

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