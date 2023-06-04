在美国，每年6月的第一个周五被定为“全美反枪支暴力日”，以此纪念枪支暴力的受害者和幸存者。美国是全球枪支暴力最严重的国家，根据非营利组织“枪支暴力档案”的实时数据，截至当地时间5月31日，2023年全美已经有17650人死于枪击，大规模枪击案达到268起，相当于平均每天有1.8起。而且这个数字正逐年攀升。

美国宪法《第二修正案》赋予公民持有和携带武器的权利，在美国买枪之容易已经变成一种怪象，民众甚至可以在超市购买枪支，在自动售货机买到枪弹。然而最近几年，一种新的枪支正在挑战美国原本已经非常薄弱的枪支管理法规：“幽灵枪”，一种无需任何执照，也无法被追踪，甚至在家就可以自行组装的武器。到底什么是“幽灵枪”，谁在制作它，而又是谁在使用它，来看央视驻美国记者刘骁骞带来的调查报道：《“幽灵枪”追凶》。

“幽灵枪”聚会 扫描美国3D打印枪人群

在美国此起彼伏的枪声中，一种新的威胁正悄然登场。

“幽灵枪”其实看得见，也摸得着，得此名称是因为它没有枪支序列号，无法被执法部门追踪。而与此同时，这种幽魂般的存在却充斥网络，民众可以随意邮购枪支零件，即使是毫无基础的人也能自行组装，甚至凭一块优盘就能3D打印出一把枪。

美国总统 拜登：无论是恐怖分子，还是家暴者，从获得枪支零件到组装成一把枪只需要短短30分钟。

根据美国司法部的数据，2021年美国警方在犯罪现场缴获的“幽灵枪”数量达到2万把，是2017年的整整12倍。

为什么“幽灵枪”能够逃脱美国法律的监管？而一把3D打印枪的杀伤力是否能和普通枪支相匹敌？

我们前往佛罗里达州寻找答案。

这里将要举行的是全美国唯一的3D打印枪竞赛，我们从半年前就开始通过不同渠道联系组织方，但在比赛前夕才最终获得拍摄的许可。

央视记者 刘骁骞：在比赛正式开始之前，组织方正在做一些安全方面的指示和介绍，其中一部分人的枪龄只有一年左右，而且都是从3D打印枪开始的。

比赛分成手枪，步枪和卡宾枪三个类别，选手中即有业余爱好者，也有专业制作和销售3D打印枪的公司代表。

记者：黄色的部分是3D打印出来的？

3D打印枪爱好者 戴尔：是的，只要近一点就能看出它的纹路。

记者：是用什么材料打印的？

3D打印枪爱好者 戴尔：是用聚乳酸材料，它是一层一层打印完成的，打印时间需要2到4天。

记者：剩下的枪支部件呢？

3D打印枪爱好者 戴尔：剩下的枪支部件你可以在网上或者枪店买到。

记者：这是你的第一把3D打印枪吗？

3D打印枪爱好者 戴尔：这是我的第一把3D打印枪，而且也是我的第一把步枪，之前只买过手枪。

记者：所以你之前没有3D打印枪的经验，制造这把枪很难吗？

3D打印枪爱好者 戴尔：我在网上看了一些教人组装枪的视频，特别是下枪匣的部分，也就是一个多小时时长。我看完后觉得应该没问题，决定自己做枪。

枪由不同的零件组成，可以是金属，也可以是塑料。现行的美国联邦法律规定，只有下枪匣才是一把枪的决定性部件，一旦枪匣上带有连接和固定其他部件的钻孔，即被认定为枪械。反之，它只是一块金属。而“幽灵枪”就是游走在这条法律的灰色地带。

3D打印枪制造商 乔丹：这是一块“80%下枪匣”，它只完成了八成，根据联邦法律它不算枪械，我们卖出的时候就是这个状态。你看这是一块完全加工好的下枪匣，上面已经有孔。如果顾客自己钻孔就没有问题，如果是我在枪匣上钻孔，再给你或者卖给你，就相当于制造枪支，我需要申请执照，你作为顾客也需要做身份审查。

事实上，下枪匣也可以通过3D打印获得，比赛的赞助商之一，总部位于得州的“分布式防御”公司就提供售价仅11美元的U盘，顾客可以获得各类步枪下枪匣的打印数据。

记者：你用多长时间打印出这把步枪？

3D打印枪制造商 布莱恩：枪匣打印了24小时，握把打印了15小时，缓冲垫打印了6到8小时。

央视记者 刘骁骞：虽然枪是用3D打印的，但他们使用的都还是传统的子弹，这些都是我们在现场捡到的大口径的子弹壳。我们在观看的过程中还发现，并不是所有的枪都能够正常使用，会经常出现一些故障。

3D打印枪爱好者 本：前一发子弹卡住了，没有成功射出，同时下一发子弹又自动进入枪膛。

目前，全美国制造和销售“幽灵枪”的公司有80多家，任何人无需出示身份证件都可下单，这意味着网络另一端可能是3D打印枪的爱好者，也可能是大规模枪击案的蓄谋者。

记者：作为3D打印枪的销售者，你是否认为应该做一些基本的顾客身份审查？

3D打印枪制造商 乔丹：我认为已经有很多法律限制坏人获得枪支，如果一个人打印枪支只是为了自己用，我觉得没有任何问题。

3D打印枪竞赛组织人 埃德加·安迪永：“幽灵枪”只是一个物件，物件不会做坏事，人用物件做坏事。

记者：你认为有什么方法，可以避免“幽灵枪”落入错误的人手中吗？

3D打印枪竞赛组织人 埃德加·安迪永：我觉得这个问题是错误的。你问的其实是怎么避免坏人做坏事，这很难，就像在草垛里找针，我们无法从人群中分辨谁是坏人。这是一个错误的方向。

杀机四伏 3D打印枪是完美犯罪武器？

任何人都可以下单购买，即使是零基础的人也能自学造枪。3D打印枪技术在为枪支爱好者带来乐趣的同时，是否会给深受枪支暴力荼毒的美国社会制造更多的治安隐患？

很多3D打印枪的制造商坚称，这种可以自己组装的枪支是最不可能被犯罪分子使用的武器。

3D打印枪制造商 布莱恩：你需要花好几天的时间打印组装一把枪，如果一个罪犯需要用枪，他们不会浪费时间去组装，而是直接去买一把便宜的，偷来的枪支。

然而一桩桩枪击案却证明，事实恰恰相反。加州是“幽灵枪”暴力事件最为频发的地区之一，当地警方称，近年来在犯罪现场缴获的枪支中有超过一半是“幽灵枪”。

央视记者 刘骁骞：每年六月中旬，美国各地都会举行大规模的控枪游行。这里是洛杉矶市中心的格兰德公园，正在举行的这种活动的号召人之一就是“幽灵枪”的受害者。

“幽灵枪”校园枪击案幸存者 米娅·特雷塔：当时我们正在谈笑，突然听见“砰”的一声枪响，当第二声枪声响起时我已经跌倒在地上。我爬起来，跑进教室里，同学和老师急忙为我止血，我被一名不认识的同校学生，同时也是一个未成年人，用一把点45口径的“幽灵枪”击中了。

米娅·特雷塔来自南加州的圣塔克拉利塔城。2019年11月，她就读的中学发生大规模枪击案，一名同校学生从背包里抽出一把“幽灵枪”向人群开枪，共造成二死五伤。

央视记者 刘骁骞：萨谷斯高中枪击案的凶手只有16岁，他使用的武器是一把3D打印的，口径为点45的半自动手枪。由于枪支没有序列号，警方无法确定它的来源和造枪时间。

加州的最低持枪年龄为21岁，由于凶手在行凶后自杀，警方无法确定“幽灵枪”是由谁购买和组装的。

枪击案发生不到五个月后，遇害者之一格雷斯·穆尔伯格的父亲用已逝女儿的名字成功订购到一套“幽灵枪”的枪支部件，他在《华盛顿邮报》分享了这个经历，以此揭露“幽灵枪”行业的黑暗。

2017年11月，44岁的凯文·尼尔在北加州的兰乔蒂黑马保留地大开杀戮，他手持“幽灵枪”杀害了妻子和邻居，之后驾车冲进当地的一所小学，朝教室发射了100多发子弹，共造成5人被杀，18人受伤。

兰乔蒂黑马枪击案受害者代理律师、反枪组织“枪支暴力国际行动”创始人 乔纳森·洛伊：凶手本来不允许购买和拥有枪支，因为他有犯罪记录，但他从“幽灵枪”卖家那里获得枪支，从而疯狂杀人。

无论是未满持枪年龄的少年，还是被剥夺购枪资格的重罪犯人，“幽灵枪”都毫无区别地向他们打开了绿灯。

记者：为什么说对于犯罪分子来说“幽灵枪”是完美的武器？

兰乔蒂黑马枪击案受害者代理律师、反枪组织“枪支暴力国际行动”创始人 乔纳森·洛伊：在美国要合法获得一把枪是非常简单的事，美国的枪店比咖啡店和连锁快餐店还要多，“幽灵枪”的主要目标市场，就是那些无法合法获得枪支的人群。

一孔之隔 3D打印枪幽魂难散

枪匣部件上带有钻孔，就是枪支，不带钻孔，只是一块金属。美国枪支法律不但充满漏洞，而且已经远远落后于时代和技术的发展。美国联邦政府试图在“幽灵枪”管控上“急刹车”，但是否能有预期的效果？

3D打印可以追溯至上世纪80年代，如今人们已经用这项技术来制作家具，食物，甚至医用假体。

2013年，美国3D打印枪发明者科迪·威尔逊首次在网络上完整公布一款名为“拯救者”手枪的3D打印数据，下载次数高达10万次。

十年后的今天，3D打印枪的拥护者已经遍布全美国。

美国知名拥枪倡导者 罗布·平卡斯：我们想要向外界展示，拥枪群体中很多人都对3D打印枪充满激情，而且这个势头越来越明显。最近几年来，自制枪支的群体越来越壮大，再加上行业的支持，我们发现传统枪支行业也逐渐接受了这一点。

罗布·平卡斯做过警察、枪支导师，如今他的关注点已经转移到3D打印枪支，并且频繁地在电视节目和自媒体上为“幽灵枪”背书。

美国知名拥枪倡导者 罗布·平卡斯：每一个枪支的受害者都应该意识到，伤害并不是枪支本身造成的，而是使用枪的人，施暴的是人。我不认为受害者或者他们的家属，关心到底是3D打印枪、小孩组装的枪，还是通过非法或私人途径获得的传统枪支。

幽灵枪的受害者们显然无法接受这种辩护。

“幽灵枪”校园枪击案幸存者 米娅·特雷塔：（“幽灵枪”）的设计就是利用法律的漏洞，逾越原本为了保证我们安全的法规。我站在这里就是为了告诉你们，法律的漏洞像大峡谷一样宽，现有的枪支法规远远不够。

2022年4月，美国司法部出台新规，将“幽灵枪”套件列为联邦法律认定的武器，然而这项规定在实际执行中举步维艰。2023年3月，得州一联邦法官以新规涉嫌违法为由，暂时叫停了规定。包括“分布式防御”在内的多家“幽灵枪”公司即刻恢复了销售。

美国知名拥枪倡导者 罗布·平卡斯：我不认为增加3D打印枪，或者自制武器领域方面的法规会改善局面。如果增加难度、需要多付钱、更多背景审查、增加程序，自制枪支的人就会越来越少，教育程度更高更负责任的枪支拥有者就会越来越少。

记者：很多人认为加强法律规定会损害负责任持枪者的利益。

反枪组织“枪支暴力国际行动”创始人 乔纳森·洛伊：负责任的持枪者也完全支持用正确的方式来销售枪支，防止枪支落入错误的人的手里；负责任的持枪者也认同枪支应该有序列号为执法部门提供信息。购买者应该做背景审查，很多民调显示出大多数持枪人群完全支持更完善的枪支法规。

“幽灵枪”不但逐渐挣脱出法网，还显露出了更凶猛的一面。无金属部件的3D打印枪可能逃脱机场等公共场所的安检设备，为犯罪和恐怖袭击创造可能。

反枪组织“枪支暴力国际行动”创始人 乔纳森·洛伊：我认为3D打印枪市场有可能为犯罪市场提供便利，用3D打印机制作枪支提供给犯罪集团，这将是一个潜在的问题。

根据美国多州的警方记录，为犯罪集团批量制作3D打印枪已经成为武器黑市中的新趋势。

美国知名拥枪倡导者 罗布·平卡斯：3D枪打印数据就在网上，3D打印机唾手可得，人们打印枪支的势头是无法阻挡的。

经历了整整一天的酷暑和鼓膜刺激后，参赛选手们票选出各类枪型的冠军，但在这场“幽灵枪”的追凶中，又有谁是真正的赢家？

(责编：于洋、刘洁妍)