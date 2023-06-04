今年的6月2日是美国全国反对枪支暴力日。在美国首都华盛顿等城市，反对枪支暴力的民众举行集会，谴责美国近年来接连发生的枪支暴力事件，并呼吁政府采取实际行动加强枪支管控。

央视记者 刘旭：这里是美国首都华盛顿市中心的自由广场，今天有几百人来参加“反对枪支暴力”的集会，集会的口号是“预防”，希望能够提高所有人的意识，尽量减少枪支暴力的发生。但是每个人也非常清楚，在美国社会根深蒂固的枪支暴力问题，需要全社会各级政府的共同关注，也需要在国会两党通过更严格的控枪法案，而最终能够杜绝枪支暴力的发生仍然还是非常遥远的事情。

在集会现场，一些抗议者表示枪支暴力已经对美国社会造成了巨大伤害。但在政治极化、社会撕裂的背景下，联邦政府却鲜有作为，因此他们敦促美国政府立刻采取有力措施以减少枪支暴力的发生。

活动组织者 约翰·迈克梅：我们希望能在枪击案之前有所行动，而不是只能在枪击发生时被动做出反应，我们的宗旨是预防性的。美国整体上对于枪支的态度有很明显的分歧和态度，无论民主党人还是共和党人，都没有在防止枪击暴力上有所作为。

集会参与者 杰奎琳·巴伦：我们学校今年已经有两名教师因为枪支暴力死亡，一名是九年级的老师，另一名是十年级的老师。枪支暴力是美国全国性的危机，需要立即采取措施解决。枪支暴力频发非常荒谬，政府并没有采取什么有效措施，我的感觉是到底还要有多少悲剧？

在纽约市，一群学生举行游行和集会活动，呼吁人们反对枪支暴力和禁止将枪支带入校园。

集会学生：停止枪击！停止枪击！

一些学生还讲述了各自经历的枪击暴力事件以及对自己的身心造成的创伤。

当天，除华盛顿和纽约市之外，全美多地也举行集会与各类活动，呼吁政府采取更严格的控枪政策以减少枪支暴力。一些枪支暴力频发地区的民众还举行纪念活动，悼念在枪击事件中的受害者。

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