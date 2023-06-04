西亚梅利耶·拉图

太平洋岛国的首要目标是发展经济，提高国民生活水平，而不是参与大国博弈。大国发展与太平洋岛国的关系，应真正关注岛国的发展需求，帮助岛国改善基础设施，协助防灾救灾，共同应对气候变化

一段时间以来，美国在太平洋岛国采取一系列行动，表现出在该地区挑起地缘政治博弈的明显意图。太平洋岛国对此充满忧虑，普遍认为该地区不应成为大国博弈的竞技场，大国博弈不符合太平洋岛国人民的利益。

太平洋岛国体量小、人口少，大多自然资源匮乏，基础设施建设滞后，自然灾害频发，经济发展受到严重制约。太平洋岛国历史上曾长期遭受殖民掠夺，对自身的独立地位格外珍视。太平洋岛国清醒认识到，集中力量发展经济、改善民生，不参与大国地缘政治博弈，才是符合自身利益的正确选择。

当前，太平洋岛国面临气候变化带来的严重威胁，发达国家逃避责任的做法引起了岛国的不满。1993年以来，瓦努阿图周边海平面每年上升6毫米，接近全球平均水平的两倍，迄今已造成数十亿美元的损失。有研究显示，斐济在2030年前将不得不把数百个村庄迁往高处。太平洋岛国普遍认为，发达国家是气候变化和历史碳排放的主要责任方，应为欠发达国家应对气候变化挑战提供支持。这是发达国家不可推卸的道义责任，也是其在《联合国气候变化框架公约》及其《巴黎协定》下必须履行的国际义务。然而，发达国家长期逃避自身责任，对太平洋岛国的相关支持十分有限。这一事实再次无情地提醒太平洋岛国，一些所谓大国非但没有真心帮助太平洋岛国发展，甚至连基本的国际义务都难以履行。

太平洋岛国的首要目标是发展经济，提高国民生活水平，而不是参与大国博弈。大国发展与太平洋岛国的关系，应真正关注岛国的发展需求，帮助岛国改善基础设施，协助防灾救灾，共同应对气候变化。中国的做法提供了成功范例。长期以来，中国为太平洋岛国修建道路、机场、港口、学校、医院、体育场等大型项目，赢得了太平洋岛国民众的尊重和信赖。在防灾减灾方面，中国多年来也是对太平洋岛国帮助力度最大的国家之一。去年汤加海底火山喷发后，中国在一个月内先后6次驰援。在巴布亚新几内亚、所罗门群岛等国的中国医疗队长期致力于救死扶伤，还根据当地情况帮助制定了许多可行的疾病预防措施。中国农业专家深入太平洋岛国农户家，详细传授栽培新品种果蔬的技能。中国同太平洋岛国的关系，堪称大国与小国友好交往的典范。

太平洋岛国能辨别如何发展同大国的关系才有助于增进自身利益。任何国家都不应将太平洋岛国强行拖入地缘政治博弈的漩涡。

（作者为汤加前驻华大使、汤加—中国友协秘书长）

《 人民日报 》（ 2023年06月04日 02 版）

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