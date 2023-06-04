新华社安卡拉6月3日电（记者熊思浩）连任成功的土耳其总统埃尔多安3日在首都安卡拉宣誓就职，并宣布新一届内阁成员名单。

埃尔多安当天在土耳其大国民议会进行宣誓，并向土耳其国父凯末尔的陵墓敬献花圈。埃尔多安随后在总统府举行的就职仪式上说，土耳其比以往任何时候都更需要团结一致，并承诺在新的任期内土耳其将制定一部新宪法。

当晚，埃尔多安在总统府举行记者会，宣布新一届内阁成员名单。新内阁由总统、1名副总统和17名部长组成。新内阁除原卫生部长、文化和旅游部长留任外，其他成员均被更换。在新内阁中，杰夫代特·耶尔马兹担任副总统，哈坎·菲丹担任外交部长，亚萨尔·居莱尔担任国防部长，穆罕默德·希姆谢克担任财政部长。

土耳其5月28日举行总统选举第二轮投票，现任总统埃尔多安和反对党阵营“民族联盟”候选人克勒奇达尔奥卢展开最终角逐。根据土耳其最高选举委员会6月1日公布的正式计票结果，埃尔多安以52.18%的得票率再次当选。

土耳其总统任期5年，选举采用两轮投票制的全民直选。第一轮投票中，如无候选人获得逾半数选票，得票率前两位候选人参加第二轮角逐。

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