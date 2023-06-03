新华社北京6月3日电 印度东部奥迪沙邦2日发生客运列车脱轨相撞事故，造成至少288人死亡、约900人受伤，酿成印度近年来伤亡最惨重的列车事故。

6月2日，人们聚集在印度奥迪沙邦巴拉索尔地区的列车脱轨相撞事故现场。新华社/印度联合新闻社

印度铁道部发言人阿米塔布·夏尔马说，当地时间19时左右，一列从加尔各答开往金奈的客运列车在奥迪沙邦巴拉索尔地区的巴哈纳贾火车站附近脱轨，多节车厢脱离轨道，部分车厢冲进旁边的轨道。稍后，另一列客运列车沿旁边的轨道迎面驶来，撞上脱轨车厢，该列车3节车厢脱轨。此外，根据当地媒体报道，一列货运列车也与这起事故相关。

随着搜救进行，伤亡数字持续上升。奥迪沙邦首席秘书普拉迪普·杰纳说，截至当地时间3日清晨，至少233人死亡。该邦消防部门主管苏丹舒·萨兰姬晚些时候告诉法新社记者，死亡人数升至288人，另有大量伤者伤势严重。

6月2日，人们聚集在印度奥迪沙邦巴拉索尔地区的列车脱轨相撞事故现场。新华社/印度联合新闻社

印度媒体播放的视频画面显示，事故现场一片混乱，一些车厢横七竖八地叠在一起，受损严重。救援人员切割车厢并打破门窗，以救出受困人员。

印度官员说，大约1200人投入搜救，超过200辆救护车被调派到现场，另有数十辆大客车帮助运送伤员。

大量伤员需要救治。在事发地附近一家医院，人们排起长队献血。印度报业托拉斯援引乘客鲁帕姆·班纳吉的话报道，事故发生后，当地民众赶来帮助乘客脱困，还给他们水喝，帮忙找行李。

6月2日，人们聚集在印度奥迪沙邦巴拉索尔地区的列车脱轨相撞事故现场。新华社/印度联合新闻社

乘客万达娜·卡莱达告诉新德里电视台记者，她所在的车厢猛然一晃，脱离轨道，乘客纷纷跌倒，“人压着人”。另一名幸存者描述，一些乘客胳膊或腿骨折，身上血迹斑斑。

印度总统德劳帕迪·穆尔穆和总理纳伦德拉·莫迪对事故中遇难者表示哀悼。莫迪在社交媒体发文说，他已和铁道部长阿什维尼·瓦伊什瑙磋商，政府将全力提供支持。

瓦伊什瑙已抵达事发现场。全国救灾应急部队和空军等被调动投入救援。

6月2日，人们聚集在印度奥迪沙邦巴拉索尔地区的列车脱轨相撞事故现场。新华社/印度联合新闻社

印度铁路设施陈旧且年久失修，列车脱轨、相撞事故多发。近年来，随着政府投入资金和技术进步，印度铁路设施安全有所改善。

据印度媒体报道，1981年6月，一辆列车在比哈尔邦通过一座桥时坠入河中，超过750人死亡，为印度死亡人数最多的列车事故。1995年8月，两列列车在印度首都新德里附近相撞，逾300人死亡。1999年8月，两辆列车在阿萨姆邦迎头相撞，超过285人遇难。

在近年印度发生的重大伤亡列车事故中，一辆列车2016年11月在北方邦脱轨，至少150人死亡，超过150人受伤。（陈立希）

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