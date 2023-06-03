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标普维持法国信用评级不变

2023年06月03日11:40 | 来源：新华网
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新华社巴黎6月2日电（记者刘芳）国际信用评级机构标准普尔2日发布报告，确认法国长短期外币和本币主权信用评级仍为“AA/A-1+”，评级展望仍为“负面”。

报告说，维持法国信用评级不变，主要是由于法国政府最近修订了预算整顿战略，并实施养老金和劳动力市场改革。但是，法国政府预算目标的执行存在风险，法国政治上的分裂增加了经济政策实施的不确定性。

报告预计，2023年法国政府预算赤字占国内生产总值（GDP）的比例约为5%，到2026年将降至3.8%，一般政府债务占GDP的比例仍将保持在110%以上。

标普预计，考虑到欧洲央行的货币紧缩政策及通胀压力高企等因素，法国经济在2023年至2024年的平均增长率仅为0.8%，低于2022年的2.5%。在欧洲经济增长加速和公共投资计划支持下，法国经济增长率在2025年至2026年将回升至年均1.5%。

法国经济、财政及工业、数字主权部长布鲁诺·勒梅尔对媒体表示，标普维持法国信用评级不变是一个积极信号。他重申，法国的公共财政战略“雄心勃勃、明确、可信”。

4月底，国际评级机构惠誉将法国长期外币发行人违约评级从“AA”下调一级至“AA-”，维持法国主权信用评级展望为“稳定”。去年12月，标普将法国主权信用评级展望从“稳定”下调至“负面”。

(责编：苏缨翔、吴成良)

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