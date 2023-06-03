新华社联合国6月2日电（记者王建刚）中国常驻联合国副代表耿爽2日表示，当前朝鲜半岛形势紧张脆弱、复杂敏感。越是如此，各方越要保持冷静克制，避免相互刺激，防止局势升级甚至失控。

耿爽在安理会朝鲜半岛核问题公开会上说，当前，朝鲜半岛紧张局势加剧，对立对抗上升，中方对此表示关切。几十年来，半岛和平机制始终缺失，朝方合理安全关切长期未得到解决，朝美互信一直严重不足，双方反复陷入“对话缓和—僵局对抗—紧张升级”的怪圈。

他说，半岛问题曾经有过柳暗花明的时刻，包括1994年核框架协议、2005年六方会谈“9·19共同声明”、2018年新加坡联合声明等。彼时朝方积极同美对话，大体遵守协议，但由于美方未遵守“承诺对承诺、行动对行动”的原则，对朝政策重回制裁施压老路，导致局势发生反转、走向恶化，错失解决问题良机。近年来，美方把半岛纳入“印太战略”，在半岛及周边地区持续进行军事活动、大幅增加军事存在，严重损害半岛及周边国家战略安全利益。就在一个多月前，美韩发表《华盛顿宣言》，表示要加强“延伸威慑”，甚至计划派遣战略核潜艇到访半岛。美方的做法置他国关切于不顾，完全服务一己地缘私利，执意在半岛问题上借题发挥、制造紧张。美方的做法充斥冷战思维，挑动阵营对抗，损害他国战略安全利益，与维护半岛和平稳定、推进半岛无核化目标背道而驰。

耿爽表示，一些国家多次提到安理会不能对半岛现状无动于衷，而应发挥建设性作用，中方亦认为如此。中俄在安理会共提涉朝决议草案的出发点，就是推动解决朝民生困难，释放善意和积极信号，为重启对话和形势转圜创造条件，推动半岛问题政治解决，希望各方积极考虑。

耿爽在回应美国代表发言时表示，半岛局势发展到今天事出有因，绝不像美国代表所说的那么简单，所有的错误都在某一方，所有的责任都在某一方。要想有效、全面地解决半岛问题，就要看到问题的本质，那就是半岛和平机制始终缺失，朝方合理安全关切长期未得到解决，朝美之间长期缺乏互信。

耿爽表示，希望美方对当前的半岛形势作出全面、冷静、正确的评估，要展示政治意愿，显示必要灵活，采取实际行动，为早日重启对话、推动政治解决作出努力、创造条件。

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