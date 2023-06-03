新华社联合国6月2日电（记者王建刚）中国常驻联合国副代表耿爽2日强调，苏丹问题错综复杂，只能从内部寻求解决方案。国际社会开展斡旋行动，要秉持“苏人主导、苏人所有”的原则。任何外部施压、单边制裁，只会激化矛盾，加剧对立，妨碍外交斡旋。

耿爽在安理会表决联合国苏丹过渡时期综合援助团授权延期问题决议时的解释性发言中表示，苏丹武装冲突持续至今，造成大量人员伤亡和严重人道主义危机。停火止战是当务之急。冲突双方多次达成临时停火，但军事冲突仍在继续。作为苏丹的好朋友，中方衷心希望有关各方以国家和人民利益为重，全力推动局势缓和降温，避免冲突持续升级。同时，继续致力于通过政治对话化解矛盾分歧，积累互信，为达成更加持久的停火方案和政治安排创造条件。

耿爽表示，非洲联盟（非盟）、阿拉伯国家联盟、东非政府间发展组织等地区组织和有关国家为劝和促谈作出大量努力。非盟和平与安全理事会近日通过非盟关于“解决苏丹冲突的路线图”。安理会和有关国际伙伴要支持地区组织的努力，争取形成合力。

耿爽说，中方支持联合国苏丹过渡时期综合援助团根据安理会授权，克服当前困难和挑战，继续为稳定苏丹局势、缓解人道主义危机作出努力。同时，联合国方面要同苏丹保持沟通协调，消除分歧误解，争取苏丹的理解和支持，确保援助团顺利履职。在未来六个月里，安理会应结合形势发展，在充分听取苏丹各方意见的情况下，进一步研究援助团未来工作。

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