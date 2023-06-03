“汉语桥”世界大学生中文比赛卡拉奇赛区决赛现场，参赛选手共同演唱中文歌曲。卡拉奇大学孔子学院供图

人民网伊斯兰堡6月3日电 （记者程是颉）当地时间6月2日下午，第22届“汉语桥”世界大学生中文比赛海外预选赛卡拉奇赛区决赛完美收官。本次比赛由中国驻卡拉奇总领事馆主办，巴基斯坦卡拉奇大学孔子学院承办，比赛采取线上线下结合的方式举行，共有10位选手经过初赛和复赛选拔进入了决赛。中国驻卡拉奇总领事杨云东、卡拉奇大学孔子学院巴方院长穆罕默德·纳西尔乌丁·汗和中方院长张小平出席了本次比赛并致辞。

杨云东在致辞表示，“汉语桥”为促进中国与世界各国文明互学互鉴和民心相通发挥了积极作用。希望同学们学好汉语，通过语言的“桥梁”，把中巴友谊传递下去，积极争当中巴传统友好的传承者。

张小平在致辞时表示，卡大孔院自2013年成立以来，一直致力于推广国际中文教育、培养本土中文人才，搭建服务企业平台和中巴人文交流平台，助力中巴经济走廊建设，希望同学们通过“汉语桥”，谱写中巴友谊的新篇章。

穆罕默德·纳西尔乌丁·汗表示，在中巴双方的共同努力下，卡拉奇大学孔子学院克服种种困难，已经发展成为巴基斯坦最具活力的中文教学中心。

本次决赛分为自我介绍、知识竞赛、才艺展示和主题演讲四个环节，通过线上与线下结合的方式举行。

(责编：苏缨翔、吴成良)