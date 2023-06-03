新华社贝尔格莱德6月2日电 近一周，科索沃局势持续紧张，多轮冲突致使近百人受伤。科索沃塞尔维亚族居民、科索沃当局、北约主导的“科索沃和平实施部队”卷入其中。塞尔维亚把军队战备状态提升至最高等级，并向科索沃紧急行军。北约则宣布向科索沃增派700名军人。

国际社会呼吁缓和科索沃紧张局势，并促成塞尔维亚总统武契奇与科索沃当局领导人维约萨·奥斯马尼1日进行短暂会面。从目前情况看，局势升级为军事冲突的可能性不大。

局势陡然紧张

此次局势紧张升级因科索沃当局采取单方面行动而起。

4月23日，科索沃当局不顾当地塞族的强烈反对，执意在科北部以塞族居民为主的4座城镇举行选举，并在投票率只有3.47%且仅有13名塞族人投票的情况下，宣布行政长官均由阿尔巴尼亚族人当选，导致当地矛盾激化和地区局势紧张。

5月26日，科索沃当局派遣特警强行护送阿族当选长官上任，与塞族人发生冲突。据塞尔维亚广播电视台报道，当日在科索沃北部兹韦钱市，科索沃警察使用震爆弹、催泪瓦斯驱赶聚集在政府大楼前的当地居民，造成多人受伤。武契奇随即签署命令，将塞尔维亚军队的战备状态提升至最高等级，并命令军队向科索沃方向紧急进发。

北约主导的“科索沃和平实施部队”5月29日被派遣至抗议集中的城市，试图防止冲突再次发生。不过当天晚些时候，示威者与科索沃警察以及北约军人再次发生冲突，造成近百人受伤。

去年年中，科索沃当局在身份证件、车辆牌照等问题上采取单方面行动，引发塞族民众严重不满。为抗议科索沃当局的做法，包括政府官员、法官以及约600名警察在内的塞族人从科索沃“政府”辞职。

巴尔干被称为“欧洲火药桶”

巴尔干半岛地理位置重要，民族、宗教复杂，历史上冲突不断，被称为“欧洲火药桶”。科索沃是原南联盟塞尔维亚共和国的自治省，当地阿族分离主义武装与政府军1998年爆发冲突。

1999年3月24日，北约在没有获得联合国安理会批准的情况下，利用种族灭绝谎言悍然发动科索沃战争，对南联盟发动78天的持续轰炸，投放了近42万枚、总计2.2万吨炸弹，其中包括15吨贫铀弹，直接造成包括79名儿童在内的2500多人死亡，100多万人沦为难民。

此后调查显示，北约严重夸大了其军事行动开始前科索沃平民死亡的情况，“种族屠杀”一说毫无证据。英国《卫报》曾在北约轰炸南联盟十周年时刊文说，北约轰炸实际是将科索沃危机升级成了全面的人道主义灾难。

1999年6月，联合国安全理事会通过第1244号决议，南联盟军警部队撤离科索沃地区，联合国接管科索沃，由北约主导的“科索沃和平实施部队”提供安全保障。

2008年，科索沃单方面宣布独立，但始终未获得联合国正式承认。塞尔维亚始终坚持对科索沃的主权，包括中国、俄罗斯、西班牙等国家也不承认科索沃的独立国家地位。塞尔维亚政府和科索沃当局多次就科索沃地区大约5万名塞族居民的权益问题发生争端。

军事冲突可能性小

由于国际社会大力呼吁紧张局势降温，加上美西方此次不支持科索沃当局做法，科索沃爆发军事冲突的可能性不大。

中国外交部发言人毛宁5月30日表示，中方高度关注相关动向，支持塞尔维亚维护主权和领土完整的努力，反对普里什蒂纳临时自治机构采取单方面行动，呼吁将组建塞族城市联盟的义务落到实处。北约应当切实尊重相关国家主权和领土完整，真正做有利于地区和平的事。

美国国务卿布林肯5月26日发表声明，谴责科索沃当局加剧局势紧张且破坏稳定的举动。他6月1日呼吁科索沃和塞尔维亚领导人采取措施缓和紧张局势。

法国总统马克龙和德国总理朔尔茨6月1日呼吁在科北部以塞族居民为主的4座城镇重新举行选举。在朔尔茨、马克龙和欧洲联盟外交与安全政策高级代表何塞普·博雷利参与下，武契奇与科索沃当局领导人奥斯马尼在当日举行的欧洲政治共同体领导人会议间隙短暂会面。

武契奇表示，4座城镇所谓的当选行政长官应离开，同时科索沃当局应撤出特警。“塞尔维亚将尽一切努力缓和紧张局势”。奥斯马尼称，有可能重新举行选举，但条件是塞尔维亚方面停止鼓励科索沃塞族抵制选举。

塞尔维亚贝尔格莱德大学法学院国际法博士费正健说，此次欧美集体谴责可以明显看出欧美各方对于科索沃当局单方面行动不再表示支持或默许。

俄罗斯科学院斯拉夫研究所当代巴尔干危机研究中心主任叶连娜·古西科娃认为，虽然现在塞尔维亚军队已经进入高度戒备状态并屯兵边境，但不会轻易使用军事手段，因为塞尔维亚不想与北约直接发生军事冲突。（记者：石中玉、陈汀、刘健；编辑：陈丹、王丰丰、闫珺岩、鲁豫、沈浩洋）

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