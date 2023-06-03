新华社日内瓦6月2日电（记者王其冰）为期12天的第19届世界气象大会2日在瑞士日内瓦闭幕。大会通过决议正式确认世界气象组织的首要任务是推动落实联合国全民早期预警倡议，即确保到2027年底全世界人人享有气象预警服务。

世界气象组织在决议中说，联合国全民早期预警倡议将作为世界气象组织今后4年的最优先战略在“气候、社会和技术快速变化”的时代发挥引领作用。

联合国全民早期预警倡议由联合国秘书长古特雷斯于2022年发起，旨在确保到2027年底全球所有人都能享有早期气象预警系统的保护，免受极端天气、水或气候灾害事件的影响。

本届世界气象大会还批准一项新的全球温室气体监测计划，以加强对温室气体的监测，为巴黎气候协定的实施提供信息。

世界气象组织秘书长塔拉斯的任期将于2023年底结束。本届大会任命阿根廷国家气象局局长、世界气象组织第一副主席塞莱丝特·绍洛为该组织新一届秘书长。绍洛因此成为世界气象组织第一位女秘书长，并将于2024年1月1日就任。

世界气象大会每4年召开一次，是世界气象组织的最高决策机构。

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