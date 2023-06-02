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外交部发言人：敦促美方停止与台开展任何形式的官方往来

2023年06月02日22:06 | 来源：新华网
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新华社北京6月2日电（记者曹嘉玥）针对有报道称美台在华盛顿签署“21世纪贸易倡议”第一阶段协议，外交部发言人毛宁2日在例行记者会上回答相关提问时表示，中方坚决反对建交国与中国台湾地区进行任何形式的官方往来，敦促美方立即改弦更张，停止推进并立即撤销所谓“倡议”和协议。

“中方坚决反对建交国与中国台湾地区进行任何形式的官方往来，包括商签任何具有主权意涵和官方性质的协定。”毛宁说，美官方执意与台民进党当局推进所谓“21世纪贸易倡议”谈判，执意签署有关协议，严重违反一个中国原则和中美三个联合公报规定，严重违背美方作出的仅与台保持非官方关系的承诺。“中方对此强烈不满，已向美方提出严正交涉。”

毛宁表示，所谓“倡议”不过是美方打着经贸合作的幌子，对台予取予夺、敲骨吸髓的“指挥棒”，是台民进党当局为谋“独”私利，不惜出卖台湾同胞和企业切身利益、“害台”“卖台”的“投名状”，是美虚化掏空一个中国原则的最新例证。

“我们再次敦促美方恪守一个中国原则和中美三个联合公报规定，立即改弦更张，停止与台开展任何形式的官方往来，停止推进并立即撤销所谓‘倡议’和协议，停止向‘台独’分裂势力发出任何错误信号，否则由此造成的后果必须完全由美方承担。”她说。

(责编：卫嘉、白宇)

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