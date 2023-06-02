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外交部发言人：196家驻外使领馆和近300家公证机构可提供远程视频公证服务

2023年06月02日21:55 | 来源：新华网
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新华社北京6月2日电（记者曹嘉玥、董雪）日前外交部官网发布通知，宣布自6月1日起在驻外使领馆全面实施海外远程视频公证。对此，外交部发言人毛宁在2日的例行记者会上表示，全球具备条件的196家中国驻外使领馆和近300家国内公证机构可为海外侨胞提供远程视频公证服务。

毛宁介绍说，中国驻外使领馆根据《中华人民共和国公证法》《维也纳领事关系公约》、中外双边领事条约等规定，依法为长期居住在海外的中国公民提供公证服务。“对于涉及房产和其他重大财产处分以及股权交易等公证，驻外使领馆无法直接为当事人办理。他们有时不得不为此回国，需付出较高昂的时间和经济成本。”

她表示，针对海外侨胞面临的实际困难，外交部和司法部联合推出海外远程视频公证。根据这一安排，国内有关公证机构同意受理后，侨胞只需赴中国驻当地使领馆，在领事官员见证下，通过与国内公证员视频连线完成公证程序。

“海外远程视频公证自去年5月在部分国家实施以来，有效解决了当地侨胞燃眉之急，受到普遍欢迎。”毛宁表示，为让更多侨胞少花钱、少跑腿、办成事，享受到这一“互联网+领事”新服务带来的便利和实惠，自6月1日起，全球具备条件的196家中国驻外使领馆和近300家国内公证机构可为当地侨胞提供远程视频公证服务。

“有需要的侨胞请及时关注中国驻当地使领馆发布的通知公告。外交部、驻外使领馆将同司法部和国内有关公证机构一道，努力为海外中国公民提供更加优质、贴心的服务。”毛宁说。

(责编：卫嘉、白宇)

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