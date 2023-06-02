新华社北京6月2日电 塞尔维亚总统亚历山大·武契奇与科索沃当局领导人维约萨·奥斯马尼1日就科索沃紧张局势短暂会面。

在德国总理奥拉夫·朔尔茨、法国总统埃马纽埃尔·马克龙和欧洲联盟外交与安全政策高级代表何塞普·博雷利参与下，武契奇与奥斯马尼在欧洲政治共同体领导人会议间隙短暂会面。第二届欧洲政治共同体领导人会议1日在摩尔多瓦布尔博阿克举行。

武契奇没有就会面情况发表言论。法国和德国领导人呼吁缓和科索沃当前危机，重新举行科索沃地方选举。

马克龙说，科索沃北部4座城镇4月举行的地方选举“投票率不足5%，显然不是合法条件”。他和朔尔茨都呼吁，在科索沃的塞尔维亚族人参与下“尽快在那4座城镇重新举行选举”，希望塞尔维亚和科索沃当局下周给出“明确答案”。

朔尔茨说，“重要的是各方尽全力缓和局势”，落实双方业已达成的协议，从而实现问题的永久性解决。

马克龙敦促科索沃当局兑现承诺，按照2013年《布鲁塞尔协议》推进建立塞族城市联盟。

武契奇表示，4座城镇“所谓的”当选行政长官应离开，同时科索沃当局应撤出特警。“塞尔维亚将尽一切努力缓和紧张局势，”武契奇说，“他们（塞族民众）的意愿非常坚决，他们要求撤走特警。”

奥斯马尼称，有可能重新举行选举，但条件是塞尔维亚方面停止鼓励科索沃塞族抵制选举。

科索沃是原南联盟塞尔维亚共和国的自治省，1999年6月科索沃战争结束后由联合国托管。2008年2月，科索沃单方面宣布独立，塞尔维亚始终坚持对科索沃的主权。

4月23日，科索沃北部4座城镇举行地方选举，当地占人口多数的塞族居民予以抵制。在投票率不足3.5%的情况下，行政长官均由阿尔巴尼亚族人当选。

5月26日，科索沃当局派遣特警强行护送阿族当选长官上任，触发与塞族居民的冲突。美国、英国、法国、意大利和德国谴责科索沃当局派警察强行护送阿族当选长官上任的做法，敦促科索沃当局立即让步，给局势降温。欧盟也呼吁塞尔维亚与科索沃对话以缓和局势。（惠晓霜）

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