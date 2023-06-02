新华社达喀尔6月1日电 通讯：建设通往幸福之路——一个多哥青年的“一带一路”故事

新华社记者周楚昀 王子正

多哥首都洛美绕城公路、塞内加尔捷斯-图巴高速公路、塞内加尔首都达喀尔快速公交系统项目，这些“一带一路”倡议基建项目推动了当地城市建设和民生发展，参与其中的多哥青年莱昂·科西维（中文名苏信）不仅实现了自我价值，还收获了幸福的家庭。

今年36岁的苏信在中国路桥公司工作了13年，目前参与达喀尔快速公交系统项目建设并担任项目经理助理。作为该国第一条城市快速公交线路，这条长约18公里的道路将穿过达喀尔人口密度最高的社区和核心商务区，建成后有助于缓解首都交通压力。

每天早晨，苏信坐着自己的白色皮卡来到项目工地，一整天都穿梭在各个路段。无论是技术问题还是沟通困难，只要同事们一个电话，他就会赶到现场帮忙“救火”。

2011年，苏信刚刚从大学毕业，在中国路桥承建的洛美绕城公路项目中担任翻译。2016年，苏信被派往全长113公里的捷斯-图巴高速公路建设项目，先后参与土方、油面施工和排水等工程环节。这条连接该国第二大城市捷斯和宗教圣城图巴的高速公路于2018年底建成开通，两地之间的通行时间比原来至少缩短了一半。

图巴城是西非著名的穆斯林朝圣中心和旅游胜地，每年马加尔节期间，数百万人会涌入这里。这条高速公路不仅方便当地民众出行、改善城市面貌，也促进了区域经济发展。

“你可以随便问一个塞内加尔人，他们都会对这条高速公路赞不绝口。”苏信说。

塞内加尔道路工程和管理局捷斯-图巴高速公路主管迪亚涅说，由于两地往来时间缩短，即使在天气炎热时运送生鲜食品，也不用担心会腐烂变质。迪亚涅说，高速公路项目为当地带来很多就业岗位和培训机会，“项目的社会效益超过投资”。

在高速公路建设过程中，苏信结识了捷斯女孩莫妮克。次年两人结为夫妻，选择在捷斯安家。莫妮克也成为一名高速公路收费员。

“现在我们有了两个孩子，打算以后在这里定居下来，再过几年把多哥的父母接来与我们一同生活。”苏信对未来充满期望。

每当休假回家时，苏信驾车行驶在自己参与修建的高速公路上，窗外熟悉的风景总是勾起他与同事们在这里热火朝天修路架桥的回忆。如果碰巧赶上莫妮克值班，苏信会在经过收费岗亭时与妻子交谈几句，然后驶入旁边的工作区等待她下班一起回家。

苏信说，他在中国公司学到了安身立命的本领，并收获一个幸福的家庭。他希望未来能够参与更多中非合作项目建设，为子孙后代创造一个美好的生活环境。（参与记者：李成、李亚辉）

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