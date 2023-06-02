新华社纽约6月1日电（记者刘亚南）美国国会参议院1日晚通过一项关于联邦政府债务上限和预算的法案，这是自二战结束以来美国国会第103次调整债务上限。目前美国联邦债务规模约为31.46万亿美元，占其国内生产总值比例已超过120%，相当于每个美国人负债9.4万美元。

继众议院通过后，参议院当天以63票赞成、36票反对的结果通过该法案。法案暂缓债务上限生效至2025年年初，并对2024财年和2025财年的开支进行限制。

债务上限是美国国会为联邦政府设定的为履行已产生的支付义务而举债的最高额度。美国政府今年1月19日已触及31.4万亿美元的债务上限。据美国国会相关部门统计，仅2001年以来，国会对债务上限的调整就超过20次。

美国政府自20世纪80年代起大量举债。1985年，美国从净债权国变为净债务国，此后债务规模不断攀升。美国彼得·彼得森基金会首席执行官迈克尔·彼得森指出，联邦债务不断累积是两党在财政问题上多次“不负责任”的结果。

1976年至今，美国已因债务上限问题发生过约20次或长或短的政府“停摆”。《金融时报》首席经济评论员马丁·沃尔夫指出，美国两党制造的荒诞闹剧严重冲击美国信誉。这样的闹剧反复上演，使美国债务问题导致金融系统崩溃的可能性大增，会对全球经济造成巨大冲击。

“我们对债务上瘾。”美国独立研究机构联邦预算问责委员会主席马娅·麦吉尼亚斯说。

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