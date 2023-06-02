新华社明斯克6月2日电（记者鲁金博）第52次独立国家联合体（独联体）国家安全和情报机关领导人理事会会议6月1日在白俄罗斯首都明斯克举行，就安全等问题进行讨论。

会议期间，各方审议了在打击国际恐怖和极端主义、武器和毒品走私、信息心理灌输、虚假信息传播等领域加强合作的议题。

独联体秘书长列别杰夫说，国际组织在制定和促进安全倡议方面愈加重要。俄罗斯联邦安全局局长博尔特尼科夫和俄罗斯对外情报局局长纳雷什金在会上指责西方通过支持乌克兰破坏地区局势稳定。

白俄罗斯国家安全委员会主席捷尔捷利表示，美国及其“卫星国”阻止独联体一体化进程，在独联体国家间挑起分歧，在独联体内部和周边制造紧张，为瓦解独联体创造条件。独联体国家安全和情报机关需要更多联合措施阻止威胁。

白俄罗斯总统卢卡申科当天会见了与会各国代表，他强调信息心理灌输、虚假信息传播领域是独联体当前面临的主要问题，西方对社交网络和国际媒体实施信息垄断。

独联体现有9个正式成员国，分别是阿塞拜疆、亚美尼亚、白俄罗斯、吉尔吉斯斯坦、摩尔多瓦、哈萨克斯坦、俄罗斯、乌兹别克斯坦和塔吉克斯坦。摩尔多瓦已启动退出独联体程序，未参会。

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