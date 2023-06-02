人民网东京6月2日电 （孙璐、叶习民）浜田和幸有着多种身份，他既是日本政治经济学者，也曾当选过参议院议员，还是一名书法家。但很多人不知道，他与中国也有着深深的缘分。

因电波结缘中国

浜田遇到中国朋友，总喜欢打趣地说，他也生于“中国”。这个“中国”，其实是指日本的“中国地区”，即鸟取、岛根、冈山、广岛、山口五县。他的家乡，便是鸟取县。

与东京、大阪等大城市不同，日本海沿岸的鸟取县人口稀少。在浜田少年时代，电视尚未进入寻常人家，广播是为数不多的娱乐手段。但在鸟取县，白天甚至连广播的信号也不容易收到。

为了丰富业余生活，浜田自制了收音机。令他意外的是，夜深人静时打开收音机，传出的却常常不是来自东京的广播，而是“北京放送”，也就是中国国际广播。中国，究竟是一个什么样的国家？浜田由此逐渐产生了兴趣。

受此影响，高中毕业后，浜田便考入东京外国语大学，开始学习中文。期间，围绕中国的国际关系发生巨变，继美国总统尼克松访华之后，日本首相田中角荣也访问了中国，中日两国实现邦交正常化。日本与中国的关系今后将走向何方？浜田开始更加深入地思考这一问题。

留下对华宝贵记忆

大学毕业后，浜田进入新日本制铁所。当时，为改革开放作出重要贡献的新日铁会长稻山嘉宽，正带领新日铁全力援助上海宝山钢铁厂建设。浜田也参与到对来自宝钢的负责人进行培训的工作中。他回忆道，当时从宝钢前来新日铁培训的人员多达300余名，稻山嘉宽亲自对负责接待以及培训工作的新日铁员工表示，“你们是两国间真正的纽带，处于经济合作、技术合作的最前线。”

回忆起中日实现邦交正常化前后的这段岁月，浜田不无感慨地说，中日邦交正常化已迎来50周年，在漫长的两国友好史中，50年只是一瞬间，但在他的一生中却是非常宝贵的岁月。

浜田表示，如今他潜心钻研的书法“汉字”，也是从另一层面对中日关系的体现和象征，中日两国源远流长，你中有我，我中有你。他认为，不仅是邦交正常化之后的50年，如何确立与中国世世代代的互信合作、共存共荣的关系，对日本来说非常重要。

日本应参与“一带一路”实现双赢

作为中日邦交正常化50年的亲历者与见证者，浜田认为，对日本来说，即便仅考虑经济，与中国的相互依存关系也远超美国。

因此，对于中国提出的“一带一路”倡议，浜田认为，这不仅是中国的事业，也是包括日本在内的世界各国都应该参与的。日本应与中国在“一带一路”倡议的落实上合作互补，在拓展第三方市场方面展开合作，实现双赢。为此，他亲自出任日本民间团体“日中一带一路促进会”的最高顾问，希望通过自身的行动，进一步拓展“一带一路”合作蕴含的可能性。

浜田认为，中日两国应该更多地进行交流，积极向前，聚焦双方合作能够创造的正面成果，而非只是盯着双方的差异，强调对方“不可信”，这是消极而无意义的。他表示，期待不久的将来，能够恢复到像疫情之前一样，经常前往中国参加相关的会议和活动等，与中国的学者专家直接交换意见，探讨中日关系的未来。

(责编：于洋、常红)