中国疾控中心慢病中心获颁世卫组织老年人卫生保健和健康促进研究大奖

人民网日内瓦5月26日电（记者刘仲华）5月26日，在第76届世界卫生大会上，世卫组织将科威特国老年人卫生保健和健康促进研究奖授予中国疾控中心慢病中心，以表彰其在老年人健康保健方面作出的贡献。这是世卫组织首次将该奖授予中国的公共卫生机构。

由世卫组织设立的科威特国老年人卫生保健和健康促进研究奖，全称是科威特国健康促进基金“谢赫·萨巴赫·艾哈迈德·贾比尔·萨巴赫殿下老年人卫生保健和健康促进研究奖”。其宗旨是奖励在老年人卫生保健和健康促进研究方面作出杰出贡献的个人、机构或非政府组织。该奖项是世卫组织若干基金奖项之一，于2006年开始首次颁奖。根据世卫组织执委会第152届会议决议，将2023年该奖项颁给中国疾控中心慢病中心。

中国疾控中心慢病中心主任吴静代表该机构出席仪式并接受颁奖。她在获奖致辞中表示，百善孝为先，敬老爱老是中华民族传统美德。人民至上、生命至上，中国一直高度重视老年健康，积极应对人口老龄化与健康中国都是国家优先发展战略，把健康老龄化理念融入万策。

吴静表示，获奖不仅是对中国老年卫生保健和健康促进事业的认可，也是助力人类卫生健康共同体建设的新动力。中国疾控中心慢病中心作为慢病防控和老年健康促进专业机构，承担疾病控制、应急处置、科学研究和教育培训四位一体，与全国同行一起开展全国老年人健康素养调查和促进、老年人心理关爱、失能失智预防等系列活动，努力改善老年健康状况，提高他们的幸福感和获得感。

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