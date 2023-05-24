南京市与英国约克市合作举办城墙音乐节

人民网伦敦5月23日电 （余颖、郝仁珠）约克古城墙下，悠扬的《茉莉花》曲调从孩子们的乐器中缓缓流出，带来浓郁东方韵味……5月23日，“‘宁’聚世界 律动古城”南京约克城墙音乐节举办，来自南京和约克两市青少年代表、友好人士等约100多人通过线上线下的方式参加了此次活动。

据了解，2016年南京与约克两市缔结为友好城市，两座都拥有古老城墙的城市开展了一系列合作，交流日益密切。本次音乐节充分融合两市城墙元素，突出友好主题，以音乐为媒，搭建起一座促进中西文化交流互鉴的民心相通之桥。

活动上，来自大洋彼岸的英国约克市的孩子用西洋乐器演奏中国传统名曲《茉莉花》《牧歌》，一下子拉近了中外青少年之间的感情；南京国际外籍人员子女学校来自不同国家的学生，用一串国际民歌联奏，演绎出世界大家庭和睦相处、命运与共的美好愿望；南京小红花艺术团独具中国特色的民乐演奏、南京艺术学院外国留学生们富有动感的爵士乐更是把音乐节推向高潮。

英国约克市前市长大卫·泰勒先生在活动致辞中表示，约克与南京多年来一直保持着良好交往，希望通过音乐节，进一步深化两市在文化、教育、旅游、古迹保护等领域的交流合作。中国驻英国曼彻斯特总领馆杨治宇副总领事表示，南京与约克的交流成果丰硕，不仅造福各自人民，也为中英关系及人文交流合作注入了“正能量”。

今年恰逢南京城墙博物馆建馆一周年，音乐节上南京市城墙保护管理中心与英国约克市城墙节组委会还签署了合作意向书，成为两市务实交流合作的又一重要成果。

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