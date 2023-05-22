中企承建的安哥拉凯凯水电站成功截流

人民网约翰内斯堡5月21日电 （闫韫明、娄珺、万林海、张春特）当地时间5月20日，由中国能建葛洲坝集团承建的安哥拉凯凯水电站成功截流，标志着该水电站正式进入大坝主体工程施工阶段。

安哥拉总统若昂·洛伦索见证了大坝现场截流过程，对大坝成功截流表示祝贺，对中国能建葛洲坝集团为安哥拉能源电力发展作出的卓越贡献表示高度赞赏，对安哥拉凯凯水电站项目各参建单位付出的辛勤努力致以慰问和感谢。

他表示，凯凯水电站项目是关系到安哥拉国计民生的重大战略项目，希望该项目能为改善安哥拉能源供应、解决当地就业、促进项目周边社区经济和社会发展等方面提供更大支持，造福安哥拉人民。

凯凯水电站项目距首都罗安达230公里，位于安哥拉“母亲河”宽扎河中段，是该流域八级水电站中的第三级，包括1座主电站和1座生态电站，主电站由4台530兆瓦机组组成，生态电站由1台52兆瓦机组组成，总装机容量2172兆瓦，水库正常蓄水位EL.630米，库容4.36亿立方米。

据了解，项目建设高峰期将为当地提供近万个就业岗位，大幅拉动当地就业。中国能建葛洲坝集团还负责电站四年的运行和维护，将累计为安哥拉培训数千名专业的电站建设和管理人才，提升当地人员技能水平发展。

安哥拉凯凯水电站建成后，年平均发电量达8566吉瓦时，将减少温室气体排放量720万吨，为安哥拉经济社会发展提供强大稳定的电力保障。发电收入还可用于其它基础设施建设、矿产等自然资源开发，变资源优势为经济优势。库区形成后，将大幅改善当地水资源利用条件，为周边民众提供更为优质的水源，兼具调峰防洪功能，切实提高人民生活水平，助力安哥拉基础设施建设和矿业振兴。

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