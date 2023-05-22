柬埔寨西港特区举办“一带一路”倡议十周年成果展

人民网西港5月22日电 （记者刘慧、赵益普）22日上午，柬埔寨西哈努克港经济特区（简称“西港特区”）举办“一带一路”倡议十周年成果展，柬埔寨首相洪森、中国驻柬埔寨大使王文天出席仪式。成果展展示了西港特区成立15年以来，尤其是“一带一路”倡议提出10年来的发展历程。

洪森在致辞中表示，“一带一路”倡议提出10年来，西港特区蓬勃发展，如今已有175家企业入驻，为柬埔寨提供了超过3万个就业岗位，助力了西哈努克省的经济发展。西港特区的发展成果是柬中共建“一带一路”成果的重要组成部分。今年也是柬中建交65周年和柬中友好年，柬中传统友谊牢不可破，长期以来，中国支持柬埔寨各领域发展，柬中合作取得了丰硕成果，实实在在地造福了柬埔寨百姓。

王文天表示，蓬勃发展的西港特区是中柬务实合作的样板，中柬共建“一带一路”让特区发展迈上新台阶。“一带一路”倡议提出10年来，西港特区发展成为西哈努克省当地经济的“火车头”，期待特区继续积极参与中柬合作新局面。今年是中柬建交65周年和中柬友好年，中柬长期友好合作给柬埔寨人民带来了实实在在的利益，也为地区和平稳定作出了突出贡献。

当天，洪森还慰问了西港特区的工人代表，并参加了通用轮胎厂开业剪彩仪式。据悉，投资达3亿美元的通用轮胎厂是西港特区内最大投资项目，年产能达590万条轮胎，为当地提供了1600个就业岗位。

西港特区奠基于2008年2月，是中国批准的首批境外经贸合作区之一，是中柬两国政府间的国家级经济合作区，也是共建“一带一路”标志性项目之一。经过10多年的开发建设，特区目前已有175家企业入驻，有3万名工人，特区内企业的年进出口总额超过24亿美元，特区工业产值对西哈努克省的经济贡献率超过50%，被誉为“西哈努克省经济的发动机”。

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