人民网哒叻府4月22日电 （记者章念生）一块白布，一个夹子，几条皮筋，扎染前的材料就配齐了。用夹子夹住白布，紧贴着桌面顺时针转，将白布转成一团，翻过来，用皮筋扎紧，放进配好染料的盆子，用手不断揉捏，大约一分钟后捞起，挤干水分放在板上，片刻之后，颜色变深，展开，晾几分钟后，再在一字儿排开的水盆里清洗，从浊到清，不断漂洗，待从清水盆里捞起，一块图案精美的扎染布便制成了。

这是泰国哒叻府马克岛上一个扎染坊——柔佳艺术工作室的制作场景。据扎染坊负责人介绍，染坊所采用的印染材料均取自岛上的天然植物及矿物质，须在日出之前采摘，按传统方式发酵，没有任何化学添加剂。

马克岛是目前泰国第一个低碳旅游目的地。据哒叻府旅游局副局长帕努攀女士介绍，马克岛占地13平方公里，岛上只有500多居民，几家旅馆，不允许外来汽车上岛，崇尚自行车与电动车出行，避免使用塑料泡沫等，对上岛人数有一定限制，每年10月至次年5月对游客开放，其余时间让岛上的生态休养生息，其目标是开展绿色高端旅游，落实泰国政府提倡的BCG（有机、循环与绿色）经济模式。

马克岛的低碳绿色模式在国际上得到了认可，在2023年3月7日至9日于德国柏林举行的2023柏林国际旅游展上获得“绿色目的地叙事奖”第二名，以表彰其在旅游治理、还原与修复方面取得的成绩。

根据泰国政府设定的目标，该国将在2050年达到碳中和，2065年实现温室气体零排放。

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