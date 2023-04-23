新华社宁波/佛罗伦萨4月23日电 通讯：共同守护人类的文化记忆——中意古老图书馆挖掘交流合作潜力

新华社记者朱涵 崔力 周啸天

在“海上丝绸之路”两端，坐落着两座古老的图书馆——中国宁波的天一阁、意大利佛罗伦萨的梅迪奇·洛伦佐图书馆。历经四百余年的风雨，两座图书馆在保持原有的建筑和藏书外，不断发展，守护发扬人类共同的文化记忆。

1561年，明代兵部右侍郎范钦在结束仕途回到家乡宁波后开始修建天一阁，以珍藏其毕生收集的书籍，为中国留下这座现存年代最早的私家藏书楼。

“江南潮湿多雨，天一阁如今还保持着建阁时木结构二层楼的模样，殊为不易。”天一阁博物院院长庄立臻说，如今天一阁保护范围从新中国成立初的2000多平方米扩展到3万平方米，藏书量从7万卷增至30万卷。

在天一阁，庄立臻向记者展示了天一阁珍藏的一幅清代铜版画《平定回部得胜图》。这套铜版画由清代宫廷画家、意大利人郎世宁领衔创作，再送到欧洲制版完成，堪称中西合璧的杰作。

1571年，在佛罗伦萨市中心的广场上，梅迪奇家族修建的梅迪奇·洛伦佐图书馆正式开放。该馆由米开朗琪罗设计，拥有一间400多平方米、古典风格的阅读室，收藏有超过1.1万册的手抄本和4500册的早期印刷书籍。

“无论世界如何变化，无论人类保存文化的手段如何更迭，书籍始终是人类文明中最值得珍视的部分之一。藏书楼作为实体书籍保存的主要载体，具有独特的珍藏人类共同记忆的文化和历史价值。”2022年11月，梅迪奇·洛伦佐图书馆馆长西尔维娅·希皮奥尼在参加天一阁举办的一次藏书楼“云端对话”活动时如此表示。

希皮奥尼说：“我们将积极致力于书楼的保护、藏书的研究和藏书文化的传播，积极推动当代书籍文化的建设与发展，守护人类最独特的文化记忆是我们共同的使命和责任。”

虽远隔千山万水，但守护人类共同的文化遗产，这是两座图书馆一致的信念和使命。

近年来，梅迪奇·洛伦佐图书馆除了对现有图书等文化遗产进行保护外，还加快了现代化脚步，对馆藏手稿以及现代馆藏书籍进行数字化，并为读者开设远程文化课程。

同时，天一阁也在采取现代化手段对馆藏古籍进行扫描，建成古籍数字资源库，建设恒温恒湿的现代化古籍库房，为文物存放创造更安全稳定的环境。

“读者在不接触古籍实物的情况下，同样能够研究和利用古籍。如今每年有超过20万人次访问我们的资源库网站，有效解决了古籍保存和使用之间的矛盾。”庄立臻说。

“希望在今年的世界读书日，大家能够更关心纸本书籍和藏书楼，一起加入爱书、读书、藏书、护书、修书、传书的队伍，让我们的书香传播得更远，让中华优秀典籍的力量去影响到更多人。”庄立臻说。

如今，两座图书馆正在挖掘交流合作的潜力，例如携手进行书楼保护、藏书研究和藏书文化传播，推动当代书籍文化的建设与发展，探索建立人员互访、藏品互展、经验互鉴、成果分享等多种交流机制，搭建多渠道、宽领域的互动平台，促进彼此共同发展。

“近期，我们正在与梅迪奇·洛伦佐图书馆沟通，准备在5月中旬开展关于‘修书人’的对话。” 庄立臻说。

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