人民网莫斯科4月23日电 （记者荣翌）4月21日，第十二届全俄“汉语桥”大学生中文比赛莫斯科赛区选拔赛在莫斯科中国文化中心举办。比赛由中国驻俄罗斯大使馆教育处主办，俄罗斯国立人文大学孔子学院和俄罗斯汉语教师协会承办。

参赛选手在后台排练。人民网记者 荣翌摄

中国驻俄罗斯大使馆教育处公使衔参赞曹士海在现场致辞中表示，语言学习是中俄两国人民沟通的桥梁，是推动两国文明互鉴和民心相通、促进两国关系健康稳定发展及各领域合作的纽带。中俄两国政府高度重视语言教育合作。各类中文、俄文教育机构是两国在中俄文研究领域开展合作的重要平台。双方定期举办各类中文比赛及俄语大赛等活动，有力推动了语言教育发展。“汉语桥”以中文为介，架起一座座沟通世界的“语言之桥、文化之桥、友谊之桥、心灵之桥”，让人类命运共同体的梦想不再遥远，让天下一家成为现实。

对外经济贸易大学校长赵忠秀以视频方式发表致辞。他表示，中国和俄罗斯人文交流日益密切，促进两国人民相互了解，推动文明交流互鉴、双方友好的社会民意基础更加稳固。语言作为文化的载体，人文交流的桥梁，发挥着重要作用。在俄罗斯越来越多的人开始学习中文，中文已经成为最受欢迎的语言课程之一。“汉语桥”已成为世界各国学生学习中文，了解中国的重要平台。

据悉，此次选拔赛上，来自俄罗斯6个地区、13所高等院校的20位选手同台比拼。比赛分为主题演讲、中华才艺展示和即兴演讲三个环节。成绩优异的选手将代表莫斯科赛区参加5月在伊尔库茨克举办的第十二届全俄“汉语桥”大学生中文比赛决赛。

参赛选手发表主题演讲。人民网记者 荣翌摄

比赛结束后，选手和现场嘉宾、观众还一同参观了俄罗斯国立人文大学孔子学院建院十五周年成就展、书画展，参与了中国国画、书法和茶艺等体验活动。

俄罗斯国立人文大学孔子学院中方院长张瑞表示，相信通过此次比赛必将进一步激发俄罗斯学生学习中文的热情，促进俄罗斯中文教育的蓬勃发展。

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