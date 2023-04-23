人民网曼谷4月23日电 （记者孙广勇）青山埋忠骨，异国驻英魂。4月22日，军事科学院军队政治工作研究院代表团与老挝国防部军事历史与科学局一道，专程赴位于川圹省的中国烈士陵园扫墓，与老挝党政军群代表共同祭奠为支援老挝民族解放事业而长眠于此的中国革命英烈。驻老挝大使馆国防武官李兵大校，川圹省副省长希威来，省军事指挥部政治委员坎通准将陪同参加活动。

翠柏青松，哀思如潮。中老双方代表怀着无比庄重的心情，共同向烈士纪念碑敬献花圈并默哀，向革命英烈们表达崇高的敬意和深切的缅怀。

军事科学院军队政治工作研究院代表团团长梁金涛大校在祭扫仪式上致辞，中国烈士用生命谱写革命情谊华章，用鲜血铸就中老友谊的不朽丰碑。今天举行祭扫中国烈士陵园活动，具有缅怀先烈、铭记历史，弘扬英烈精神，携手共建美好未来的重要意义。我们一定要继承先烈遗志、传承红色基因，努力成为中老传统友谊的继承者、弘扬者。在发扬“四好”精神的基础上，推动中老两国全面战略合作伙伴关系、深化合作共赢的中老命运共同体建设，并结出丰硕的成果。

老挝国防部军事历史与科学局局长万赛准将致辞，在老挝人民争取民族独立和领土完整抗击外敌的艰难时刻，中国帮助老挝抵御外部帝国主义势力侵略，数百名中国革命烈士长眠于老挝这片土地上。50多年过去，老挝党和政府、人民永远不会忘记中国革命英烈作出的贡献及付出的牺牲，老挝人民将世代继承和发扬老中两国人民兄弟般的传统友谊。

军事科学院军队政治工作研究院代表团此次访问老挝，旨在就中老两国两军关于团结友好关系、历史联合研究与老方进行共同磋商。

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