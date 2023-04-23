人民网记者 管克江

沙特是中国在中东第一大贸易伙伴。近年来，随着共建“一带一路”倡议与沙特“2030愿景”深度对接，中沙经贸往来日益紧密。越来越多的沙特民众通过电商等平台购买中国商品。近日，人民网记者随同物流公司的送货车，见证了来自中国的快递从转运中心出发，最后送到普通沙特民众手中的500公里旅程。

17时30分，利雅得。距离最终目的地500公里。

极兔速递沙特公司在沙特首都利雅得南部的转运中心门口，大卡车川流不息。公司揽收的包裹在完成海关清关后，首先运到这里，分拣后再送到各分拨中心或集散点，最后由快递员进行配送。转运中心内，12台自动分拣机一字排开。传输带上的包裹依次通过扫描仪，相关信息被录入系统。途经“岔路”，智能摆轮会根据识别结果，将其推送到不同流水线。流水线末端，工作人员手持扫描仪扫发快件等候装车出港。工作人员身后，包裹已经堆成了小山。

转运中心负责人孙建凯表示，中心占地1万平方米，最大日处理能力20万件包裹，是当前中东地区最大、自动化程度最高的物流中心。

正值购物旺季，这里每天处理的货物平均在6万件左右。其中一半来自中国，另一半是沙特本地销售的商品，其中也有不少中国产。我们在运往沙特盖西姆省的包裹中，随机挑选了几件，作为此次跟踪采访的标的。其中有一件，距离盖西姆省首府布赖代西南40公里，看起来是件电子产品；还有一件感觉是衣物，距离布赖代60公里，距离利雅得500公里。

23时30分，利雅得。距离最终目的地：500公里。

转运中心门口的集装箱卡车更多了。当天送达转运中心的货品均已分拣完毕，由卡车陆续运往各地。因为送往布赖代的包裹数量多于往日，当天还加了一班干线货车。

极兔速递自2022年1月设立沙特公司，至今已建成覆盖沙特全境的配送网络。极兔速递中东公司首席执行官肖忠秋表示，快递是一个重资产行业。要提高并保证服务质量，企业必须要建设完善的运营网络，拥有自营的人、车、场。他表示，畅通中沙贸易需要突破物流业瓶颈，极兔速递决定长期扎根中东，为客户提供稳定和高质量的服务。未来十年中，公司还将同合作伙伴一起在中东北非地区投资20亿美元，建立中东北非地区最先进、最大的智能物流产业园。

从利雅得到布赖代有400公里。货车司机穆罕默德表示，来自中国的商品很受欢迎。这些天天气多变，他会安全驾驶，把商品送到目的地。

次日零时30分，货车出发了。从利雅得到布赖代的高速公路修的很平坦，卡车一辆接一辆。

次日5时30分，利雅得至布赖代途中的休息站。距离最终目的地：200公里。

司机在休息站休憩了一段时间。一轮明月还挂在天边，东方的天际线上，朝阳已经喷薄而出。沙丘起起伏伏，骆驼在悠闲地踱步。

在沙特开展速递业务有两个比较突出的挑战。一是沙漠广布，地址信息不全。当前，沙特还没有建成邮编地址系统。很多民众往往把某个城市某条街道的标志性建筑作为自己地址的参照。这给物流带来了很大困难。极兔设计了三段码系统，对应从大到小三个配送范围。最后由快递员联系客户，明确地址。二是电子支付不够普及。据统计，中东地区平均60%的网购使用货到付款方式支付。货到付款意味着更高的被拒收和退货风险，导致配送成本居高不下。

为加快数字经济转型，近年来，中东国家政府纷纷出台政策鼓励数字支付，不少电商平台也为数字支付提供了多种奖励措施。调查显示，2021年沙特国内使用数字支付的比例已提升到57%，远超2010年的36%。

次日8时，布赖代。距离最终目的地：100公里。

货车抵达了极兔速递在布赖代的包裹集散地，工作人员手脚麻利地开始卸货、扫码。这里仅有一条流水线系统，工作人员排成一列，人工分拣包裹。

我们检查了一下，事先挑选的包裹中，除了有一件未找到，其它都顺利送达。极兔速递沙特公司项目部负责人梁治平说，遗漏的那件应该是段码信息不全，没有被自动分拣系统识别，将在人工确认后再配送。

厂房面积不大，但地面拾掇得很干净，工作人员都身穿整洁的工作制服。负责客户服务的阿卜杜拉齐兹·穆罕纳是本地人。阿卜杜拉齐兹表示，布赖代是沙特著名的椰枣产地，但工厂企业不多。去年，中国国家主席来沙特访问，让更多沙特民众知道了共建“一带一路”。“沙特希望加快经济多元发展，沙中共建‘一带一路’能给我们带来更多投资和更多就业机会。我已经入职8个月了，中国物流企业的工作效率让我感到敬佩。”

12时30分，快递员开始配送。

次日16时，欧奈宰。距离最终目的地：60公里。

我们跟着送货车来到了欧奈宰。前来取快递的是一位年轻小伙，名叫阿里·塞凯希。他在快递员的手机APP上签了名，完成签收手续。

得知我是来自中国的记者，阿里笑容满面：“我特别喜欢用中国商品。你看，这就是我从深圳订购的笔记本电脑散热扇。这可以说是市场上最好用的散热扇了。”他一边说着，一边拆掉包装，给记者展示他的新收获。

阿里还热情邀请记者到他家里做客。在沙特，邀请客人到家里，代表着主人的亲切友好以及主宾关系的融洽。记者在客厅里看到，冰箱、彩电、洗衣机……很多商品都是中国品牌。

煮着阿拉伯咖啡，阿里向记者介绍起自己与中国的缘分：“我是个工程师，平时喜欢电竞。我玩过一款游戏，原版有很多杀戮场景。但在中国版本里，被打败的一方会双手合掌，躬身行礼，然后悄然退场。这让我倍感震撼，我知道中华文化崇尚以和为贵、仁者爱人，这个场景的设计充分展示了中华文化的优秀品质。”

阿里从此更加关注中国元素，主动了解中国文化，平时也跟踪有关中国的新闻。他说，经由古丝绸之路，沙特与中国有着长久的交往历史。现在，越来越多中国商品进入沙特市场。中国经济快速发展，为沙中合作提供了新机遇，也让双方民众获得了更多实惠。“以后我更换手机和汽车的时候，一定选用中国品牌。”

次日18时，阿拉斯。距离最终目的地：0公里。

这是我们跟踪配送的最后一件商品。下单的客户是一位女性。她的丈夫马尔祖克出门签收了包裹。

马尔祖克说，妻子非常喜欢网购。刚刚收到的这件罩袍就是她看直播时下的单。在征得马尔祖克同意后，中国卖家打来了售后电话。于是，这件中国快递的售货方和消费者来了一场云端对话。卖家认真询问了客户对中国商品和配送速度的意见，表示她们一定继续努力，为沙特消费者提供更好服务。马尔祖克表示，他希望在电商平台上能买到更加丰富多元的中国商品。他说，中国商品的性价比很高，可能因为是购物旺季，这个包裹比往常慢了好几天。“我赶紧拿回家去，妻子应该会很高兴。”

送完这个包裹，快递员接着去下一站。当天他还有30个包裹待送达。我们连夜赶回利雅得。利雅得刚下了一场大雨，柏油路面上泛着路灯昏黄的光晕。已是午夜时分，梁治平低头看了下手表，说：“新一班开往布赖代的货车，应该已经出发了。”

(责编：苏缨翔、杨牧)