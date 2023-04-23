人民网曼谷4月22日电 （记者孙广勇）4月21日，“诗琳通公主杯”第21届亚洲象棋锦标赛新闻发布会在泰国曼谷举行，来自泰国象棋体育总会、泰国中华总商会、朱拉隆功大学孔子学院、泰国华侨协会、泰国体育部的嘉宾以及泰中媒体参加了发布会。

泰国象棋体育总会会长陈思飞表示，象棋比赛的意义不仅在于应用智慧和策略取胜，更在于锐意进取、运筹帷幄的精神，相信在全体工作人员的努力下，第21届亚洲象棋锦标赛能够圆满完成。

泰国中华总商会主席林楚钦、泰国华侨协会主席余声清与朱拉隆功大学孔子学院院长韩圣龙分别致辞。林楚钦表示，象棋文化是中华民族的瑰宝，象棋比赛是棋艺和体育精神的完美结合，相信通过本次亚洲象棋锦标赛，能够领略到亚洲顶尖棋手的风采；余声清公布了本次比赛的时间及地点，希望各位棋手在努力争取荣誉的同时，将象棋文化发扬光大；韩圣龙表示，“诗琳通公主杯”泰国象棋公开赛是朱大孔子学院与泰国象棋体育总会合作举办的品牌赛事，自2013年起，至今已成功举办七届，积累了丰富的经验，相信本次亚洲象棋锦标赛一定会圆满成功。

“诗琳通公主杯”第21届亚洲象棋锦标赛将于2023年8月5日至11日在曼谷举行，由亚洲象棋联合会主办，由泰国中华总商会、泰国体育部支持，朱拉隆功大学孔子学院、泰国象棋体育总会承办，旨在促进象棋国际化，更期望借此增进亚洲国家与地区人民及棋手间的友谊。

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