人民网北京4月22日电 （记者李欣怡）2023年是中国加入《东南亚友好合作条约》20周年，中国是东盟之外首批加入《东南亚友好合作条约》的国家之一，彰显了双方睦邻友好关系的发展。

中国—东盟商务理事会执行理事长、RCEP产业合作委员会主席许宁宁近日在接受记者采访时谈到，在新形势下，根据双方关切和需求，以中国加入《东南亚友好合作条约》20周年为契机，建议在八大方面实施有机结合，促使双方关系全面深入发展。

《东南亚友好合作条约》的宗旨是促进缔约国人民之间的永恒和睦和持久的友好与合作，缔约国之间相互尊重彼此的独立、主权、平等、领土完整、民族特征和互不干涉内政；加强经济合作以发展经济，对国际性和地区性的问题保持磋商、协调。

许宁宁表示，应当推动长远利益与中短期利益有机结合。发展长期稳定、睦邻友好、共建繁荣的全面战略伙伴关系，既符合中国也符合东盟的长期利益，中短期利益应服从于长期利益，并为实现长期利益服务。中国与东盟近十年来的共建“一带一路”扩大了双方共同利益，惠及了各自国家的根本发展利益，成为了全球相关国家（地区）共建“一带一路”的典范。

许宁宁表示，应带动双边合作与多边合作有机结合。中国分别与东盟十国的双边合作是中国与东盟多边合作的重要基础，积极、深入地发展双边合作是巩固和发展多边合作的必然选择。

此外，许宁宁认为，要推动政经合作有机结合。中国与东盟之间的政治关系和经济关系的不断加强，是双方关系发展的两个重要车轮，唯有良性互动，方能相得益彰。近三年，双方互为最大贸易伙伴。当前，双方应共同着力落实好已达成的共识。

许宁宁看到，应推动开放市场与产业结构调整有机结合。积极实施行业对接带动产业合作，打造优势互补的新产业链，在中国—东盟自由贸易区建设、RCEP建设以及中国与东盟有关国家双边自由贸易区建设中提升自贸区的生产力，扩大共赢。

许宁宁说，要推动创新与务实有机结合。创新是双方合作的生命力和活力所在，是30多年来双方合作的成功经验；务实则体现在双方扎扎实实的推进合作，以实现创新成果，夯实合作关系。两者不可偏颇。创新与务实有机结合需要进一步实施共商共建共享，需要深入实施数字经济、可持续发展等领域合作。

许宁宁还认为，要将区域内合作与开展对区域外国家合作有机结合。区域内合作的全面和深入，有利于区域内各国关系稳定和谐、繁荣发展。澜湄次区域合作正是区域内全面深入合作的写照。在对区域外发展合作中，区域内各国积极沟通和协调行动，有利于本区域获得最大的收益。双方应携手共同推动东亚合作、亚太合作沿着互利共赢的方向发展。

此外，要让政府推动与非政府组织推动有机结合。这两者在促进对东盟友好合作的目的是一致的，将两者不同组织性质特点的运作有效结合起来，方能使促进合作达到事半功倍的成效。每年举办的中国—东盟博览会和中国—东盟商务与投资峰会正是两者有效结合的体现。

最后，应带动制度建设与社会人文交流有机结合。前者包括中国与东盟为增进合作所签订的合作文件、实施的自由贸易协定、所建立的机制性合作组织。后者包括双方在增进民众共识、增进区域合作发展认同等方面开展的积极行动，以形成中国与东盟合作的良好社会氛围，不断巩固合作的社会基础。制度建设只有根植于民、惠及于民，才能达到最大效果。

(责编：艾雯、杨牧)