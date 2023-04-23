新华社斯德哥尔摩4月22日电（记者和苗）瑞典全国近20个城市22日举行活动，抗议在瑞典举行大规模国际军事演习、反对瑞典加入北约。

这次抗议活动由瑞典和平与仲裁协会及反对北约、反对核武器等多个组织参与。在首都斯德哥尔摩有大约100人参加活动。人们手持标语牌和横幅，上面写着“对北约说不”“停止‘极光23’”等抗议字样。“极光23”演习指的是目前在瑞典举行、来自北约成员国2.6万人参与的军事演习。

参加抗议的内莉·普伊格女士对新华社记者说：“北约不过是美国的战争机器，这不是他们声称的防御联盟。它是一个为美国跑腿的组织。”另一位活动参与者克里斯特·霍尔姆告诉记者，瑞典最好保持中立，“这对瑞典社会、民主和文化发展会更好。北约是一个战争联盟，可能会将瑞典拖入我们不希望参与的冲突中”。

霍尔姆还表示，尽管瑞典有可能成为北约成员国，但“我们将继续反对北约，将来若瑞典成为北约成员国时，我们也将争取脱离北约”。

瑞典和芬兰2022年5月同时申请加入北约。同年7月，北约30个成员国的代表签署芬兰和瑞典加入条约的议定书。按照规程，北约必须在30个成员国“一致同意”前提下才能吸纳新成员。芬兰已于本月4日正式获批加入北约。目前，土耳其和匈牙利尚未正式批准瑞典加入北约。

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