新华社安塔基亚4月23日电 通讯：土耳其地震灾区度过悲伤与希望交织的开斋节

新华社记者李振北

土耳其的开斋节从4月21日开始。按照习俗，民众在开斋节会和家人欢聚享用开斋饭，共度美好时光。但今年的开斋节对土耳其地震灾区的民众来说，却夹杂着悲伤和苦涩。

2月6日，土耳其南部靠近叙利亚边境地区发生强烈地震。官方数据显示，地震在土耳其造成逾5万人死亡，大量建筑被毁。

哈塔伊省的安塔基亚市是本次地震中受损最严重的城市之一。假期第一天，众多安塔基亚市民前往墓地悼念遇难亲人。他们在亲属墓前摆上鲜花，默默祈祷。在一片墓地，记者看到一名中年妇女跪在一座石碑旁，掩面哭泣。墓碑上的碑文刻着遇难者生于2007年1月7日，卒于2023年2月6日。她16岁的女儿在地震中不幸遇难。

住在安塔基亚市郊的内扎特·厄兹坎在地震中失去了包括父母在内的九位亲人。厄兹坎对新华社记者说：“每年这个时候父母都和我们一起迎接开斋节，但现在他们永远离开我们了。”

不只在哈塔伊省，其他遭受地震重创省份的居民，也同样经受着开斋节不能和亲人团聚的悲伤。

在马拉蒂亚省一处临时安置点，受灾民众参加完清晨祷告后，在帐篷或集装箱房里共进早餐。这是他们自斋月以来第一次在白天进餐。进餐结束后，很多人前往公墓，为亲人扫墓。

一位中年妇女把新买的童装和玩具放在她遇难孩子的墓前。她说：“痛苦会一直存在下去，我们再也不能和孩子一起庆祝开斋节了。”

83岁的易卜拉欣·凯塞尔告诉新华社记者，他的房子在地震中倒塌了，目前他和妻子住在简陋的集装箱房里。他的儿孙们在震后分散迁往不同的城市居住。

回忆起以往开斋节的快乐时光，有六个孙子的凯塞尔说，以往他总是在宽敞的房子里招待他的孙子们。“我非常想念他们。”

尽管震区的开斋节笼罩着惆怅与悲伤的气氛，但一些当地商人在接受记者采访时提到，因为开斋节的到来，街道开始变得拥挤，震区商业正在慢慢复苏。

“人们努力让心理放松，通过购物让孩子们开心起来，并以尽可能最好的方式庆祝节日的到来。”糖果商优素福·库尔特说。

随着震区废墟清理工作接近尾声和新建房屋拔地而起，灾区民众的希望也在慢慢点燃。土耳其总统埃尔多安本月18日表示，目前除哈塔伊省外，几乎所有受地震影响省份的废墟清理工作都已完成。他说，政府正着手进行灾后重建工作，目前在建的城镇和农村住宅数量已达10万套，并且数量还在不断增加。

记者在重灾区卡赫拉曼马拉什市见到正在一处安置点从事志愿服务的艾哈迈德·阿尔巴伊拉克。震前，他在这座城市拥有一套公寓和一家肉铺。公寓和肉铺被地震摧毁后，他被迫前往沿海城市阿拉尼亚投靠亲戚。他在开斋节的第一天返回了卡赫拉曼马拉什，打算在老家重拾自己的小本生意。

“往年的开斋节，我们会和亲友分享甜品，今年我们依然会这样做。”阿尔巴伊拉克说。谈到返回老家的原因，他表示，家乡的重建工作已经开始，地震的伤害虽然不易抹平，但是他对未来充满信心和希望。“我们拥有勤劳的双手，可以重新开始新的生活，因为我们对未来充满希望。”阿尔巴伊拉克坚定地说。

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