人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>国际

独家专访丨外交部领事司司长：千方百计保护在苏丹中国同胞的生命安全

2023年04月23日13:11 | 来源：央视新闻客户端
小字号

当地时间4月15日，苏丹首都喀土穆及多地爆发武装部队间的冲突，目前，冲突仍在持续，在苏丹特别是喀土穆地区中国公民、机构面临较大安全风险。中国外交部领事司司长吴玺今天（23日）在接受总台央视记者独家专访时表示，党中央高度重视在苏中国公民和机构的安全，习近平总书记就加强在苏丹中国公民和机构安全保护作出重要指示。外交部会同各有关部门和地方政府以及驻苏丹等国使馆坚决贯彻落实习近平总书记的重要指示精神，践行“外交为民”，夜以继日地开展工作，密切跟踪形势发展，制定各种工作方案，同在苏中国同胞保持密切联系，发布领事提醒，同苏丹有关方面密集沟通，千方百计地保护在苏丹1500多名中国同胞的生命安全，把党中央的真切关怀落到实处。

目前喀土穆等地枪炮声不断，流弹威胁较大，打砸抢案件增多，对此，吴玺提醒，在苏丹尤其是喀土穆地区的中国公民，务必密切关注所在地安全形势和驻苏丹使馆发布的通知信息，保持冷静，提高警惕，做好安全防范。有任何需求及时联系使馆，使馆将全力以赴予以协助。（总台央视记者 章林 吴汶倩 周琨）

(责编：徐祥丽、刘洁妍)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部