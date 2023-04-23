当地时间4月15日，苏丹首都喀土穆及多地爆发武装部队间的冲突，目前，冲突仍在持续，在苏丹特别是喀土穆地区中国公民、机构面临较大安全风险。中国外交部领事司司长吴玺今天（23日）在接受总台央视记者独家专访时表示，党中央高度重视在苏中国公民和机构的安全，习近平总书记就加强在苏丹中国公民和机构安全保护作出重要指示。外交部会同各有关部门和地方政府以及驻苏丹等国使馆坚决贯彻落实习近平总书记的重要指示精神，践行“外交为民”，夜以继日地开展工作，密切跟踪形势发展，制定各种工作方案，同在苏中国同胞保持密切联系，发布领事提醒，同苏丹有关方面密集沟通，千方百计地保护在苏丹1500多名中国同胞的生命安全，把党中央的真切关怀落到实处。

目前喀土穆等地枪炮声不断，流弹威胁较大，打砸抢案件增多，对此，吴玺提醒，在苏丹尤其是喀土穆地区的中国公民，务必密切关注所在地安全形势和驻苏丹使馆发布的通知信息，保持冷静，提高警惕，做好安全防范。有任何需求及时联系使馆，使馆将全力以赴予以协助。（总台央视记者 章林 吴汶倩 周琨）

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