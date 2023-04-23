人民网伦敦4月21日电 （许立群、郭锦标）4月20日，英国中华总商会成立10周年庆典在伦敦隆重举行。中国驻英国大使郑泽光和夫人华梅参赞出席并致辞。

英国中华总商会举行成立10周年庆典暨第三届理事会就职典礼现场 。郭锦标 摄

郑泽光在致辞中表示，“十年磨一剑”，10年来，中华总商会不忘初心、牢记使命，为团结在英华商共同创业，促进中英商贸、文化等领域交流合作，作出了积极努力、发挥了重要作用。

英国中华总商会举行成立10周年庆典暨第三届理事会就职典礼现场 。郭锦标 摄

郑泽光指出，尽管英国国内在对华政策上存在一些杂音，但英国民众普遍希望更多了解中国、同中国保持交往合作，这是英国社会的主流民意。中英双方应该相向而行，在相互尊重、互不干涉内政、平等互利基础上加强接触沟通，扩大交流合作，妥善处理分歧，推动中英关系健康稳定向前发展。可喜的是，最近一段时间，中英之间官方接触有所增加，两国工商、教育、文化等各界人士更是密切交往，希望这一势头能够保持下去。

郑泽光强调，英国中华总商会的事业同中国的发展、中英关系的发展都密切相关。在英中国侨胞有热爱祖籍国、热爱居住国的良好传统。他希望总商会会员企业和广大侨胞一如继往，做互利合作的促进者、中华文化的传播者、人民友谊的推动者。坚持勤勉创业、团结互助，展示华商的志气、骨气、底气。坚持开拓进取，打造更多互利合作的新亮点。坚持传播中华文化，消除隔阂误解，促进中英文化交流互鉴。坚持广交深交朋友，增进中英民心相通和民间友好。坚持反“独”促统，为促进祖国完全统一作出积极贡献。

英国中华总商会主席张进隆表示，经过10年的不懈努力，总商会已经成为中英民间交流的一股不可替代的有生力量，受到两国政府、工商业界和社会各界的好评。总商会作为在英的重要华侨华人社团之一，在未来一定会发挥好中英民间交流的平台和桥梁作用，团结在英华侨华人，深入社区，广泛与英国民众进行交流与沟通，为加快中英民间经济合作、商贸往来和人文交流，惠及两国人民福祉做出更大的贡献！

英国中华总商会举行成立10周年庆典暨第三届理事会就职典礼现场 。郭锦标 摄

庆典现场，在郑泽光大使和各位嘉宾见证下，英国中华总商会主席张进隆为总商会第三届理事会全体成员颁发了证书。郑泽光大使和张进隆主席共同为总商会新成立的中英企业家俱乐部、青年商会、曼彻斯特分会授牌。

英国中华总商会举行成立10周年庆典暨第三届理事会就职典礼现场 。郭锦标 摄

中国驻英国大使馆江雷公参兼总领事、毕海波公参、周烽参赞、刘红梅参赞等，英国国会议员马克·罗根、英中贸易协会董事尼尔·桑普森、英国伦敦华埠商会主席邓柱廷等嘉宾，以及华社侨领、商会、中资机构代表和总商会会员等逾350人出席活动，欢聚一堂。中国全国工商联、中国侨联、中国侨商会、中国国际商会，以及北京、福建、浙江、湖北、山西等省市；泰国、马来西亚、韩国、印度尼西亚等国家中华总商会为本次庆典发来了贺信和视频。

英国中华总商会举行成立10周年庆典暨第三届理事会就职典礼现场 。郭锦标 摄

英国中华总商会举行成立10周年庆典暨第三届理事会就职典礼现场 。郭锦标 摄

(责编：艾雯、杨牧)