人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>国际

推动世界经济共同繁荣发展（今日谈）

周人杰
2023年04月23日09:12 | 来源：人民网－人民日报
小字号

　　广交世界，互利天下。4月23日至27日，第133届广交会第二期将在广州举办。约3.5万家境内外企业同台，新参展企业超9000家，第一期入场超126万人次……广交会时隔三年全面恢复线下展，充分彰显中国经济加速恢复的良好势头，充分表明中国推动高水平对外开放的脚步不会停滞。

　　开放中国，活力无限；强劲脉动，共同机遇。我国是一个超大规模经济体，既要提升国内大循环内生动力和可靠性，又要提高国际竞争力，增强对国际循环的吸引力、推动力。我们加快构建新发展格局，不仅将促进自身新发展，也将为世界提供新机遇。本届广交会是历史上规模最大的一届，展览总面积从118万平方米增至150万平方米，展位数量从6万个增至近7万个。规模创纪录的背后，是世界对中国市场巨大潜力和创造力的信心与期待。据统计，一季度我国货物贸易进出口总值同比增长4.8%。这再次表明，中国的发展离不开世界，世界的繁荣也需要中国，中国发展越好，世界机遇越多。

　　习近平总书记强调：“一切愿意与我们合作共赢的国家，我们都愿意与他们相向而行，推动世界经济共同繁荣发展。”从广交会到服贸会，从进博会到消博会，扩大互惠互利，续写共赢发展，中国改革开放政策将长久不变，永远不会自己关上开放的大门。坚定不移扩大高水平对外开放，持续放宽市场准入，让开放的大门越开越大，我们必将在推动经济运行整体好转进程中促进全球共同发展。


　　《 人民日报 》（ 2023年04月23日 01 版）
(责编：刘叶婷、刘洁妍)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部