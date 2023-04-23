新华社萨拉热窝4月22日电 通讯：探访中企在波黑第一个风电项目

新华社记者张修智

这张未标注时间的照片拍摄的是波黑伊沃维克风电场施工现场（无人机照片）。新华社发（中国电力建设集团提供）

从波黑首都萨拉热窝西行，驱车约3小时就能到波黑与克罗地亚交界处的一片喀斯特丘陵地带。这里是中国电力建设集团伊沃维克风电场所在地，也是中企在波黑投资的第一个新能源项目。

新华社记者日前驱车前往伊沃维克风电场，在一号风机组前停下，眼前景观从丘陵的柔和舒缓切换成震撼的视觉体验，只见百米风机塔筒直指蓝天，炫目矗立。塔筒上方连接轮毂叶片，凌空欲飞。

每个叶片靠近顶端部分都有一截被涂以红色，帮助飞鸟识别、躲避。

伊沃维克风电场位于利夫诺市，设计发电量为84兆瓦。作为被列入2021年中国-中东欧国家领导人峰会成果清单的项目，伊沃维克风电项目建成后将进一步优化波黑电力结构，提升当地社会经济效益，是“一带一路”倡议结出的丰硕果实。

中国电建波黑伊沃维克风电公司总经理肖欣介绍，20台风电机组的部件均为“中国制造”。执行吊装任务的伸缩臂起重机团队同样来自国内。波黑境内多为山路，超长的风机叶片运抵波黑后，再用拖车经由蜿蜒曲折的山路运至施工现场，场面蔚为壮观。

这里也是企业携手深耕的“中国智造”舞台。伊沃维克风电项目总承包方中国电建集团成都勘测设计研究院有限公司负责从工程设计、设备采购、风机安装、电气安装到调试和试运行的全流程，直至项目移交。在轰鸣的机器声中操作起重机的工人，来自分包公司西域通电力建设有限公司，他们从克罗地亚转战而来。在那里，他们已成功完成塞尼风电项目的安装，赢得不俗口碑。

这张未标注时间的照片拍摄的是波黑伊沃维克风电场施工现场（无人机照片）。新华社发（中国电力建设集团提供）

“单台风机吊装总重量约500吨，这需要5米的基础埋深。”伊沃维克风电场建设项目部副经理张国智介绍。

中国的建设者在内部管理及融入波黑当地方面，也取得不错成效。

在伊沃维克风电公司，中国员工交流须按规定使用英语，目的是方便当地员工无障碍参与；当地雇员只要足够优秀，职级晋升的机会随时向其敞开。公司经常走进社区，还曾在小学中发起题为“我眼中的风电场”绘画比赛。

34岁的科西奇·博言毕业于东萨拉热窝大学汉学系，主要负责处理项目涉及的土地事宜，来公司一年多已是部门经理。“我希望能与伊沃维克一直走下去。”博言说。

项目稳步推进不断增进当地民众对中企的认知。

“风电场符合欧洲能源政策，也给利夫诺带来就业机会，我们欢迎它。” 利夫诺市市长达尔科·康德里奇接受新华社记者采访时说。

2022年底，中国电建波黑伊沃维克风电公司荣获波黑2022年度最佳外国投资者奖。

这张未标注时间的照片拍摄的是波黑伊沃维克风电场施工现场的风电叶片（手机照片）。新华社发（王驰摄）

“我去过项目现场，印象非常深刻。中国公司带着资金与诚意来这里，遵守波黑法律法规，他们非常认真。”波黑外国投资促进局负责人斯拉维察·科里查对新华社记者说。

中国公司与风电场也成为小城利夫诺咖啡馆里的话题。市中心广场附近的“停下来”咖啡馆服务生尼古拉语调欢快地说：“我们的客人都知道风电场，有的人还在那里工作。”

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