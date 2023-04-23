中老铁路国际旅客列车朝发夕至，全程旅行时间10小时30分

早上昆明吃米线 傍晚万象喝咖啡

中老铁路从昆明南、万象站双向对开国际旅客列车，昆明至万象间实现乘火车当日通达，“早上昆明吃米线，傍晚万象喝咖啡”成为现实。

4月13日，在老挝人民喜迎“泼水节”新年之际，中老铁路国际旅客列车开行。当天北京时间8时8分，D887次列车从中国昆明南站驶出，向南而行；1个小时后，北京时间9时8分，D888次列车从老挝万象站出发，向北飞驰。中老铁路从昆明南、万象站双向对开国际旅客列车，昆明至万象间实现乘火车当日通达，“早上昆明吃米线，傍晚万象喝咖啡”成为现实。

琅勃拉邦古城的旅馆全部订满

4月13日上午，从昆明至磨憨的D888次列车出发，开启一路向南的旅程。旅游流、探亲流、务工流多重叠加，使得这趟满员的列车十分热闹。

“列车每组座椅下方均设有中国和老挝标准电源插座，旅客信息显示、广播和服务标识均采用中、老、英3种语言。”中老铁路国际旅客列车首发列车长赵莹静对《工人日报》记者介绍。此外，乘务员制服是“丝路花语”主题制服，以清新的孔雀蓝为主色调，领口、袖口、腰部纹饰提取了中国牡丹花和老挝占芭花的元素。

闻鹏宇是云南大学老挝籍在读博士，7年前到中国求学，他购买了首趟列车的车票，坐火车回国。“一个月前，我和朋友注册了旅游公司，正是看中了中老铁路开行国际旅客列车带来的跨国旅游的商机，我们想把中国游客带到老挝，把老挝游客带到中国，促进两国民众交流交融。”闻鹏宇说。

能搭乘首趟列车，老挝留学生李灵美十分激动。2022年3月，她和39名同学从老挝到昆明铁道职业技术学院学习铁路运维技术。今年8月，她即将学成回国，到老挝铁道职业技术学院任教，为老挝培养更多铁路人才。

据中国国家铁路集团有限公司有关负责人介绍，中老铁路国际旅客列车采取朝发夕至运行模式，每日双向对开各1列，全程经停昆明南、普洱、西双版纳、磨憨、磨丁、琅勃拉邦、万荣、万象8个车站，包括铁路口岸通关时间在内的全程旅行时间均为10小时30分。

“一直想去老挝做市场调研，我第一时间就买了票。”乘坐首趟列车的云南添德隆实业有限公司负责人曹华说，“车上的乘务人员会协助我们操作。”仅用时两分钟，他便通过微信小程序完成了通关前手续。有了如此便捷的出行方式，他希望把汽车装饰和改装业务拓展到老挝。

现在，中老铁路国际旅客列车采取“两地两检”通关模式。旅客一次出境、入境通关时间各需1.5小时左右。为方便快速通关，近年来磨憨出入境边防检查站加快建设“智慧口岸”。

老挝新闻文化旅游部大众媒体司副司长因本·纳昆西表示，铁路带动了老挝各行各业的发展，不仅吸引中国游客到老挝，其他国家游客也经此到老挝，“这几天正值老挝新年，琅勃拉邦古城的旅馆已经全部订满，供不应求。”目前，大量游客选择乘坐火车从老挝万象前往北部重要旅游城市琅勃拉邦，推动了沿线旅游经济快速发展。

从“通道经济”向“口岸经济”转型

这个季节的磨憨温暖宜人，磨憨站一派繁忙，铁路货场大卡车进进出出，相隔不远的客运站，乘坐火车前来磨憨赴老挝旅游的游客络绎不绝。磨憨口岸也是中老、中泰等国家之间水果与农作物进出口的主要口岸之一。

3月28日一大早，离中老铁路磨憨站不远处的磨憨宏跃农业开发有限公司的仓库就开始忙碌起来，加工薏仁米的机器开始轰隆作响，公司负责人叶芝珍喜上眉梢，“最近我们订单爆满，客户订单都排到15天后才能发货了，铁路开通以来，生意越做越好。”从老挝进口的薏仁米经脱壳加工后售往全国各地，当地从事此类业务的企业有10多家，每年从老挝进口约10多万吨薏仁米。

从“通道经济”向“口岸经济”转型，磨憨成为面向印度洋出海的陆海贸易桥头堡。同时，通过铁路与国内发达地区开展产业转移跨区域合作，形成以“昆明——磨憨”为重要节点，辐射南亚东南亚的产业链供应链体系。

作为中老铁路最美“国门”第一站的守护者之一，磨憨站党总支书记自力见证着这里的变化， “在磨憨下车的人越来越多，很多人穿着商务装、拎着公文包、说着普通话，这些是来寻觅商机的投资者。”

数据显示，自昆明市托管磨憨镇以来，截至去年11月底，中老磨憨—磨丁经济合作区已经与多个重点企业达成初步投资意向，昆明去年收获的4个千亿元级大单中，其中有多个签约项目是为中老铁路开通运营和昆明市托管磨憨镇的红利而来。

中老泰之旅将成热门线路

夜幕降临，老挝琅勃拉邦夜市人头攒动，大批游客的涌入让这座名列世界文化遗产的古城恢复了往日的热闹，坐着火车游琅勃拉邦成为出行新选择。

“琅勃拉邦以旅游业为主，依托中老铁路通车，旅游迎来了新机遇。”老挝琅勃拉邦省政府相关负责人介绍，今年，该省将接待游客近100万人次，有望从旅游业中赚取超3.6亿美元。泰国洋葱旅游有限公司负责人杨杰臣今年2月从曼谷出发，开启了“坐着火车游老挝”的旅程。“以往都是自驾游老挝，中老铁路通车后，直达的梦想不再遥远。”

杨杰臣介绍，旅游从业者已经意识到了中老铁路通车带来的新市场，云南的旅行社及在线旅游企业顺势而为，正在大力拓展出境团队旅游业务。随着跨境客流列车的开行，乘坐中老铁路经磨憨口岸前往老挝、泰国的中老泰之旅必将成为热门线路。

作为中老铁路外运的主要承接商，中国外运集团泰国公司业务涉及中老泰等国，以万象为中心辐射出多条运输线路。

该公司总经理金志远介绍，中老铁路通车以来，各方面的效益已经显现，从云南昆明到老挝万象的货运成本降低40%至50%，同时老挝国内线路成本降低20%至40%，有效助力中国企业走出去，中国产品走向全世界。“目前，计划有100多个货箱将通过中老铁路运输到中国国内，主要货物是泰国的榴莲。”

中老铁路自2021年12月3日开通以来，截至今年4月12日，中国段累计发送旅客1188万人次，老挝段累计发送旅客220万人次，共发送跨境货物363万吨。（记者 黄榆）

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