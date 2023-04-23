新华社北京4月22日电 英国副首相兼司法大臣多米尼克·拉布21日宣布辞职，原因是一项独立调查认定两起针对他“职场霸凌”的举报成立。这是英国首相里希·苏纳克上任六个月来因个人行为不当问题折损的第三名内阁成员。

两项“霸凌”举报成立

拉布主动辞职，意味着苏纳克无需为如何处置他而烦心。苏纳克20日上午收到了针对拉布8项正式举报的相关调查报告。那些举报指认拉布担任司法大臣、外交大臣以及“脱欧”事务大臣期间欺辱同事。

2021年9月15日，新任命英国副首相兼司法大臣拉布离开英国伦敦的唐宁街10号首相府。新华社记者韩岩摄

调查已进行数月。按照拉布在辞职信中所说，调查报告认定两项举报成立，驳回另外6项举报。

认定拉布有“霸凌”行为的两项举报中，一项涉及他2019年至2021年任外交大臣期间一次工作会议上的言行。报告称，他在评估一名高级外交官处理英国与欧盟就直布罗陀事务谈判的表现时，展现“不可理喻、持续的攻击性行为”。

另一项则涉及他任司法大臣期间与政策官员开会时的表现，报告说他“给出批评性反馈时的表现超出必要或适当范围”，“对于已完成的工作质量给予非建设性的批评，具有侮辱性”。

不过，拉布否认自己曾有“霸凌下属”的行为，称他“行为自始至终符合职业规范”。

在辞职信中，他表示调查结论“有缺陷”，他作为内阁大臣只不过是从“进度、标准和挑战”方面对下属工作提出要求，无意施压或冒犯对方。他认为，调查结论“把霸凌门槛拉得如此之低”，“开了一个危险先例”。

拉布说，辞职是为了“履行承诺”，因为自己说过一旦调查认定“霸凌”举报成立，他就辞职。

无益于修补政府形象

拉布现年49岁，法律专业出身，2010年起任英国议会下院议员。近几年来，他的个人政治生涯伴随英国首相和保守党党首“走马灯”似换人而起伏。

拉布2018年在特雷莎·梅领导的内阁中短暂担任“脱欧”事务大臣。2019年，特雷莎·梅因她签订的“脱欧”协议遭受党内攻讦而被迫辞职，保守党重新选举党首。拉布原本试图竞选，无望后转而支持鲍里斯·约翰逊上位。约翰逊接任保守党党首和英国首相后，拉布被任命为外交大臣兼首席大臣，2021年经内阁改组改任副首相兼司法大臣。约翰逊因违反防疫规定等丑闻于2022年夏下台，伊丽莎白·特拉斯短暂接任首相的45天中，拉布离开内阁，但在苏纳克去年10月就任首相后“官复原职”。

对拉布的调查是苏纳克被迫处理的最新“职场伦理”难题。他上台时承诺，要使三年来因一系列丑闻而震荡不稳的英国政府恢复秩序和体面。

2022年10月25日，里希·苏纳克在英国伦敦唐宁街10号首相府前发表讲话。新华社记者李颖摄

去年11月，时任不管部国务大臣加文·威廉姆森也因被指认“职场霸凌”而辞职。今年1月，时任保守党主席兼内阁不管大臣纳齐姆·扎哈维被发现隐瞒税务记录，被苏纳克解职。

英格兰地方议会选举定于两周后举行，保守党选情不容乐观。而身为亲密盟友的拉布此时离开，让苏纳克遭遇挫折。这也无益于改善保守党政府的公众形象。

苏纳克本人也受到议会规范议员行为的监管机构调查，以确认他是否瞒报妻子在一家受惠于政府政策的儿童保育企业所持股份。

英国政府当天晚些时候宣布，任命亚历克斯·乔克接任拉布的司法大臣职务，乔克同时卸任国防部国务大臣职务；任命现任内阁办公厅大臣奥利弗·道登兼任副首相。（沈敏）

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