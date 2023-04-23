新华社雅温得4月22日电（记者罗毓）中国（山西）第22批援喀麦隆医疗队雅温得分队20日至22日举行义诊，获得当地民众好评。

义诊活动在喀麦隆首都雅温得一区区政府大院进行。医疗分队针灸科、内科、眼科、麻醉科等科室的8名大夫提供了逾650人次免费诊疗服务，医疗分队还捐赠一批药品和防护物资。

中国医疗队总队长郭俊表示，义诊目的是为当地民众诊疗疾病、解除病痛、促进当地基层卫生水平提升，让中喀健康合作成果惠及更多民众。

雅温得一区区长姆戈巴杜在接受新华社记者采访时感谢中国医疗队的辛苦付出，认为义诊不仅使当地居民体验到中国的优质医疗，也促进了喀中卫生合作。

63岁的奥迪勒曾从事清洁工作，多年来饱受椎间盘突出和下肢疼痛的困扰。她连续两天接受针灸治疗后感觉疼痛缓解很多。“我有信心康复。中国医疗队义诊是为民众的健康福祉，我很感谢喀中合作。”

从1975年起，中国先后向喀麦隆派出22批医疗队，累计736名中国医疗人员在喀治病行医，造福当地民众。中国（山西）第22批援喀医疗队在雅温得和姆巴尔马约市各有一支分队。

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