新华社东京4月22日电 由日本有识之士组成的“中国文物返还运动推进会”22日在东京组织集会，呼吁日本社会正视和清算日本侵华战争期间的文化侵略罪行，返还战争期间从中国掠夺的文物。

“中国文物返还运动推进会”联合代表、日本山口大学名誉教授纐缬厚在集会上指出，清算日本帝国主义的侵略和殖民责任，意味着也应该清算和追究文物掠夺罪行。

“中国文物返还运动推进会”联合代表、日本“继承和发展村山谈话会”理事长藤田高景表示，“推进会”成立一年来，返还被掠夺文物的呼吁受到越来越多民众的关注和理解。“推进会”将继续通过各种形式的活动，推动返还战争期间日本掠夺的中国文物。

“东亚历史和文物研究会”代表森本和男介绍了近些年法国等欧洲国家向非洲、亚洲前殖民地国家归还掠夺文物的情况。他表示，世界上出现归还掠夺文物的风潮，日本战后却基本不提战争期间的文物掠夺和文物破坏问题。日本社会有必要正视这段历史，与受害国家一起梳理历史事实，认真思考被掠夺文物归还问题。

“中国文物返还运动推进会”的创立宗旨是希望推动日本返还中国文物，实现中日“历史和解”，进而推动两国关系发展。

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