张 烁

参观南京雨花台烈士纪念馆，了解中哈（连云港）物流合作基地建设情况，游览里运河文化长廊……日前，由中国侨联指导的“追梦中华·奋进新江苏”2023海外华文媒体江苏采访行活动举行，来自瑞典、马来西亚、德国、美国、澳大利亚、加拿大、阿根廷等国家和地区的海外华文媒体代表参加活动。

讲好新时代的中国故事，助力可信、可爱、可敬的中国形象走向世界，意义重大。实现中华民族伟大复兴的中国梦，是当代中国最宏大、最精彩的故事。当前，14亿多中国人民正在中国梦的感召下，以前所未有的历史主动精神、历史创造精神，自信自强奋力书写民族复兴的绚丽篇章。强起来的中国需要展示自己，变革中的世界需要了解中国。海外华文媒体是世界了解中国的重要窗口，也是向世界传播中国声音的重要平台。把新时代中国发展的伟大故事以喜闻乐见的形式讲述给国际受众，是海外华文媒体肩负的时代使命。

海外华文媒体融汇中西文化，连接海内海外，在向国际社会讲好中国故事、传播好中国声音、阐释好中国特色等方面具有独特优势。期待广大海外华文媒体情系桑梓、融通中外，发挥自身优势，办出风格特色，更好地发挥作用，为展现可信、可爱、可敬的中国形象，促进海内外中华儿女大团结，推动中外文明交流、民心相通作出新的更大贡献。

《 人民日报 》（ 2023年04月23日 06 版）

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