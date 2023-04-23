本报记者 刘军国

4月19日至21日，首届国际科技开放合作大会（浙江）在浙江金华举行。大会聚焦开放创新、共享发展理念，设置开幕式暨主论坛、产业论坛、合作对接和成果展示四大板块，围绕开放创新的产业合作、产学研合作、创新生态构建、后疫情时代创新与投资等议题，邀请专家学者、跨国公司和创投机构负责人与会，搭建国际科技开放合作创新平台。

“国际科技开放合作大会的举行契合当下科技发展大势和全球化趋势。这个平台有助于我们进一步加强跨国科技合作，推动全球科技合作创新和应用，促进人类社会进步与繁荣。”2013年诺贝尔化学奖得主迈克尔·莱维特在视频致辞中表示，中国既是国际前沿创新的重要参与者，也是共同解决全球性问题的重要贡献者。“在科技创新领域，中国将继续扮演重要角色，并取得更加瞩目的成就。”

挪威驻上海总领事丽莎表示，挪威重视在全球范围内开展科技合作，希望进一步加强与中国伙伴在科研、技术、创新和教育等领域的交流互鉴。

克罗地亚中小企业创新和投资署执委会成员玛丽亚娜·奥利布在接受本报记者采访时表示，此次大会为各国科研人员、企业提供了分享经验、交流合作的平台。克罗地亚和中国在卫生健康领域优势互补，合作前景广阔，希望今后两国科技合作取得更多成果。

本次大会由中国科学技术部、浙江省人民政府指导，中国科学技术交流中心、浙江省科学技术厅与金华市人民政府联合举办。

《 人民日报 》（ 2023年04月23日 03 版）

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