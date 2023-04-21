人民网乌兰巴托4月21日电（记者霍文）4月20日，以“传递中华文化，共筑中蒙未来”为主题的“国际中文日”系列活动在蒙古国达尔汗彩虹中学成功举办。蒙古国达尔汗乌拉省教育科学局局长布扬陶格陶赫、蒙古国立大学孔子学院院长朱军利等嘉宾及孔院教师团队、彩虹中学师生及学生家长代表百余人参加。

达尔汗彩虹中学校长宾巴巴特尔在开幕式致辞中表示，学校师生齐聚一堂共同参加“国际中文日”活动，与大家分享和展示学校风采而感到荣幸。他说，达尔汗彩虹中学成立于2004年，是达尔汗市唯一一所教授汉语的私立中学。自建校以来，汉语一直是学校最重要的课程。多年来，学生们的汉语成绩斐然。同时，他对蒙古国立大学孔院一直以来的支持和帮助表示衷心感谢。

朱军利院长在致辞中表示，很高兴与孔院团队一起来到达尔汗彩虹中学举办“国际中文日”系列活动。达尔汗彩虹中学是蒙古国立大学孔子学院下设的第一批孔子课堂之一。近几年，该校无论在汉语教学、各种比赛、HSK考试以及奖学金推荐等各个方面都取得了非常优异的成绩。同时，他对越来越多的蒙古国学生开始学习汉语，而且汉语水平不断提高而感到欣慰，这将对未来中蒙两国人文交流发挥积极的推动作用。

布扬陶格陶赫局长发表致辞时表示，达尔汗彩虹中学的汉语课程在蒙古国北部地区取得了很大的成功，很多毕业生顺利进入了中国最好的大学。同时，达尔汗彩虹中学在很多比赛中取得了优异的成绩，在蒙古国的汉语教学中达到了领先水平，为此，他深感自豪。他强调说，这得益于达尔汗彩虹中学师生的不断努力，以及蒙古国立大学孔子学院的不断支持。他预祝“国际中文日”活动取得圆满成功。

随后，嘉宾和师生家长们共同观摩了“国际中文日”中国文化展示和体验活动。同学们表演了评书、中文歌曲、中文演讲、中国舞蹈、中国戏曲、快板朗诵等精彩节目，大家还观看了茶艺表演、中国书法展和绘画展等学生成果，同学们现场进行了毛笔书法等表演。整个活动过程精彩纷呈，烘托出“国际中文日”浓浓的中国味儿。

据悉，每年农历二十四节气之“谷雨”是“联合国中文日”。今年4月20日是第14个“联合国中文日”，也是第4个“国际中文日”。为庆祝本次蒙古国“国际中文日”，自4月15日起，蒙古国立大学孔子学院陆续策划举办小学生“中文秀”比赛、中学生“汉语桥”比赛、大学生“汉语桥”比赛和汉语故事会等系列活动。

(责编：刘叶婷、杨牧)