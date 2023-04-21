人民网首尔 4月20日电 （记者马菲）“东亚文化之都”媒体及网络名人行启动仪式20日在韩国庆州举行。中日韩合作秘书处秘书长欧渤芊大使、庆州市长朱洛荣、中国驻釜山总领事陈日彪、日本驻釜山副总领事栗田伸一、庆州市议会议长李哲雨、韩国东亚文化中心院长卢载宪及14位参加本次名人行活动的中日韩媒体及网络名人出席。

今年是中日韩三国在文化领域合作开展“东亚文化之都”评选活动十周年。中日韩合作秘书处联合往届“东亚文化之都”中国扬州市、日本奈良市及韩国庆州市政府共同举办本次名人行，邀请三国主流媒体人士、自媒体达人及文化名人共同访问三市，推介城市形象，巩固人文纽带，助力后疫情时期三国人文交往，改善三国相互认知度。韩国东亚文化中心、中国公共外交协会、日本国自治体国际化协会及国际交流协会对本次活动予以支持。

本次名人行主题为“共同文化·共享未来”，为期11天。参加人员将以自媒体发文、视频博客等形式记录活动。4月28日，名人行活动将举行“东亚文化研讨会”，参与人员将分享参访体验，探讨共同文化对三国友好合作的重要推动作用。

欧渤芊在致辞中表示，扬州、奈良和庆州同为历史文化名城，有着数千年的交往史，并在当代互结友城关系，在中日韩友好交往历史中都发挥了重要作用。期待本次名人行活动能更好展示三国“和而不同”的东亚文化，为三方深化人文、地方政府和经贸合作及巩固三国友好民意基础提供助力，共同推动本地区“持久和平、普遍繁荣和共同文化”。

朱洛荣表示，中日韩三国地缘相近，彼此渊源深厚。“见面增进理解，理解增进感情”，期待三国深化人文交往，用心了解对方。庆州全力支持和参与三国地方城市交流，希望通过对本次名人行的传播，为三国民众深化彼此理解和友谊作出贡献。

陈日彪表示，在当前三国人员往来逐步摆脱疫情影响之际，本次名人行活动恰逢其时、意义重要。当今世界各国前途命运紧密相连，习近平主席提出全球文明倡议，倡导不同文明包容共存、交流互鉴，尊重世界文明多样性，弘扬全人类共同价值。中方愿同韩日共同推动东亚地区文化交融、民心相通，在世界舞台展示东方文化魅力。

栗田伸一表示，中日韩三国是东亚地区繁荣的重要推动力量，三国合作解决国际地区问题有很大潜力。三国文化既共通、又保留自身独特性，形成了独特的东亚文化。期待本次名人行巩固共同文化基础，推动塑造三国共同未来。

李雨哲积极赞赏本次活动对促进三国友好及交流合作的意义，欢迎三国媒体、网络及文化名人造访庆州，期待更多三市友好交往的美好故事。

卢载宪高度评价三市重要历史地位，表示此次名人行“继往开来”，再次将三市连接在一起，有利于深化中日韩年轻人对三国合作重要性认识，激发他们对东亚文化的认同和传承。三国应精诚合作，共同缔造更强大的东亚文化，为三国下一代创造更美好的生存环境。

“东亚文化之都”是中日韩合作在文化领域打造的最知名品牌。自2014年起，三国文化主管部门每年评选各一座（2021年起中国为两座）具有自身文化特色的城市为“东亚文化之都”，相互间开展丰富多彩的人文交流。至今年三国共有31座城市被评为“东亚文化之都”。

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